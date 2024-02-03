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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    22 комментария
    3 февраля 2024, 11:39 • Новости дня

    В ЕС назвали критической ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

    Боррель заявил, что Евросоюз опасается выхода из- под контроля ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз после ударов США по Сирии и Ираку опасается выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке и призывает к деэскалации, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель назвал Ближний Восток котлом, который может взорваться в любой момент, поскольку ситуация там критическая, передает ТАСС.

    Глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб призвала сделать все возможное, чтобы избежать распространения конфликта на весь регион.

    Ранее в субботу США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.

    Позже СМИ сообщили, что американская база на месторождении газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу.

    В Минобороны Сирии заявили, что после атаки США погибли мирные жители и военные, разрушены объекты.

    Между тем, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал президента США Джо Байдена вывести американские войска из стран Ближнего Востока.

    1 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине

    РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»

    Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров, сообщил источник РИА «Новости».

    «На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

    «Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.

    Коментарии (51)
    2 февраля 2024, 09:57 • Новости дня
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    Ходаковский: Европа выделила деньги на похороны Украины
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Выделенные «лукавым» Западом деньги якобы на помощь Украине на самом деле являются деньгами на похороны, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, сразу после голосования за выделение Украине 50 млрд евро один из функционеров Евросоюза заявил, что ЕС «берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины». Западу, отметил автор публикации, важно, чтобы вооруженный конфликт не заканчивался, и ему не жалко пустить Украину в расход в надеждах на то, что «случится что-то обнадеживающее».

    Эксперт напомнил о недавнем случае, когда в Венгрию с Украины бежали уклонисты от военной службы. «Группу собирали примерно двое суток, пока не собрали человек шестьдесят. Потом козьими тропами проводники повели группу к венгерской границе, помогли пересечь нехитрые ограждения и указали направление к ближайшему поселку, где есть орган полиции. Там украинские мужчины различных сословий, но все призывного возраста и состояния получили бумажки о том, что они беженцы. Дальнейшая судьба их будет разной: кто-то попытается перебраться в Россию, рискуя быть развернутым в Шереметьево, кто-то осядет в Европе...» – рассказал Ходаковский.

    Он отметил, что бегство с Украины стало повальным явлением, и это, по мнению Ходаковского, характеризует и положение дел, и перспективы этой страны лучше всего.

    «Деньги, которые лукавый Запад выделяет в качестве «помощи», – это деньги на похороны. Агония будет продлена, но итог будет неизбежным: деньги сами за себя воевать не будут», – заключил замглавы управления Росгвардии по ДНР.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    Коментарии (29)
    1 февраля 2024, 18:33 • Новости дня
    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что ЕС выделит деньги Украине при условии рационального расходования

    Орбан объяснил согласие на выделение Украине 50 млрд евро
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Евросоюза о финансировании Украины гарантирует рациональное расходование средств, поэтому Венгрия с ним согласилась, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что средства из фондов ЕС, которые причитаются Венгрии, не будут направлены для финансирования Украины. По его словам, была достигнута договоренность о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Премьер добавил, что рад положительной реакции рынков на решение саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Орбан дал согласие на выделение Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в результате жестких переговоров.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

    Коментарии (18)
    1 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года

    ЕС согласовал выделение Украине 50 млрд евро
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Все 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг утвердили выделение киевскому режиму долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что пакет поддержки Украины выделен на ближайшие четыре года, передает ТАСС.

    Напомним, 1 февраля в ЕС проходит экстренный саммит по вопросу финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов. Венгрия ранее блокировала выделение Киеву 50 млрд евро.

    Коментарии (46)
    31 января 2024, 12:28 • Новости дня
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева

    Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева

    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    @ FAISAL AL BALUSHI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе отметили «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России, в связи с этим Брюссель планирует нарастить военные поставки Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав Минобороны стран сообщества.

    По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».

    При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.

    Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.

    Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».

    При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.

    Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.

    Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Коментарии (18)
    2 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС

    В Австрии заявили о невозможности «сдержать» Россию за счет евроинтеграции Украины

    В Австрии не увидели логики в заявлениях Евросоюза про Украину в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа помогает Украине, чтобы «сдержать Россию» и не допустить ее к своим границам. Но вступление Украины в ЕС как раз создаст эту ситуацию, заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

    Кикль заявил, что Брюссель поддерживает евроинтеграцию Украины якобы для сдерживания России, но такая политика возымеет обратный эффект, передает ТАСС.

    Он также указал на то, что ЕС объясняет военную помощь Киеву тем, что Украина «непременно должна победить, иначе Россия будет стоять прямо у границ ЕС», и назвал эти аргументы нелепыми.

    «Ведь если бы они (европейские политики) всерьез задумались об этом (абсурдности идеи о членстве Украины) или продумали все до конца, они бы даже не допустили мысли о вступлении Украины в ЕС. Ведь это создало бы ту самую ситуацию, предотвращение которой выдвигается в качестве якобы главной причины миллиардных выплат и поставок оружия на Украину», – сказал Кикль.

    По мнению политика, ЕС необходимо выступать за мирные переговоры, а Австрия должна выступать в качестве мирного посредника.

    Ранее в Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    2 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Орбан: Время в конфликте на Украине на стороне русских

    Премьер Венгрии Орбан: Время в конфликте на Украине на стороне русских

    Орбан: Время в конфликте на Украине на стороне русских
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Евросоюзе по-прежнему считают, что чем дольше длится конфликт на Украине, тем сильнее улучшится положение ВСУ, однако на самом деле все наоборот, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что «время на стороне русских». Он выразил уверенность, что расстановка сил не изменится в пользу Украины. И чем дольше длится вооруженный конфликт, тем больше людей погибнет, сказал Орбан. «Ну и зачем мы тогда продолжаем войну?» – задался вопросом венгерский премьер.

    Боевые действия на Украине, по его мнению, следует прекращать как можно скорее, поскольку каждый день там гибнут люди. В том числе эти вопросы обсуждались на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, сообщил Орбан.

    Орбан признал, что ему не удается переубедить остальных лидеров стран ЕС. «Брюссель охвачен лихорадкой войны, все вращается вокруг этого», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

    Коментарии (9)
    2 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Боррель счел ближневосточный конфликт опаснее украинского

    Боррель: Сегодня самая горячая точка – Ближний Восток

    Боррель счел ближневосточный конфликт опаснее украинского
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне ударов по торговым судам в Красном море назвал конфликт на Ближнем Востоке более опасным, чем на Украине.

    Отрывая форум ЕС – АСЕАН в Брюсселе на уровне глав МИД, Боррель напомнил о продолжающемся украинском конфликте, последствия которого, по его словам, ощущаются далеко за пределами Европы, передает ТАСС.

    «Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная – Ближний Восток и то, что там происходит. Взрывоопасный ландшафт на Ближнем Востоке отбрасывает тень на мировую стабильность и процветание. Это открытый шрам на коже Земли», – заявил он.

    Особую озабоченность вызывают события в Красном море, отметил Боррель. Ведущим мировым транспортным компаниям приходится перенаправлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, это удлиняет торговые маршруты между Европой и Азией на десять дней и почти шесть тысяч километров.

    Боррель подчеркнул, что это является большой проблемой для европейской бизнес-модели, безопасности поставок и свободы навигации.

    Также дипломат напомнил, что ЕС планирует 19 февраля запустить собственную военно-морскую операцию «Аспидес» в Красном море, которая «будет исключительно оборонительной, направленной на защиту морских судов, и не предполагает никаких наземных атак».

    При этом в своем выступлении перед главами МИД стран АСЕАН Боррель не упомянул Китай, однако он обратил внимание на «усиление геополитических противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нарушениях прав человека, угрозах и нарушениях международных норм».

    Дипломат также призвал страны АСЕАН поддерживать усилия ЕС на Ближнем Востоке и Украине.

    Напомним, йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому торговому судну, которое направлялось в Израиль через Красное море.

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    1 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    Глава Евросовета рассказал о посланных за 50 млрд евро для Украины сигналах

    Глава Евросовета Мишель назвал решение ЕС о выделении 50 млрд евро Украине сигналом для США

    Глава Евросовета рассказал о посланных за 50 млрд евро для Украины сигналах
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение Евросоюза о предоставлении Украине 50 млрд евро является «сигналом для США», заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    По его словам, это решение посылает сигнал украинцам и жителям ЕС о единстве и о том, что ЕС «не запуган Россией». Также он отметил, что это и сигнал для США о том, что Евросоюз поддерживает «Украину и ее территориальную целостность», передает ТАСС.

    По словам Мишеля, решение саммита посылает сигнал американцам о том, что Брюссель является надежным и ответственным.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2024, 20:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву миллион снарядов

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия обещает поставить к марту 500 тыс. снарядов, остальные из обещанного миллиона прибудут на Украину к концу текущего года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава ЕК отметила, что военная поддержка Украины достигла 28 млрд евро, военная промышленность ЕС уже нарастила выпуск продукции на 40%, в ближайшее время будут подписаны контракты на новые танки, вертолеты, средства ПВО, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен признала, что ЕС поставит миллион снарядов Киеву только к концу года, а в марте Киев получит только половину обещанного.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС предоставит Киеву лишь 600 тыс. снарядов из обещанного миллиона. Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

    Коментарии (23)
    3 февраля 2024, 07:25 • Новости дня
    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал от европейцев предоставить ВСУ «все необходимое вооружение»

    Порошенко потребовал у Европы «все необходимое вооружение»
    @ Petro Poroshenko/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейцы должны дать вооруженным силам Украины все необходимое вооружение без каких-либо условий, заявил бывший президент страны Петр Порошенко.

    Порошенко пожаловался на «огромную проблему» – у ВСУ заканчиваются снаряды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    При этом он упрекнул действующие власти Украины в том, что правительство «надело на людей розовые очки». По словам Порошенко, население Украины «заставляют поверить», что ВСУ «хорошо справляются со своей задачей» и что «в конце лета» украинцы «будут пить чай в Крыму».

    Однако, как подчеркнул Порошенко, «в реальности ситуация совсем другая», из-за этого население не осознает необходимость мобилизации. «Они видят, как арестовывают участников протестов. Некоторые пугаются и бегут из страны», – сказал Порошенко.

    Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.

    Коментарии (15)
    3 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине

    Politico: Орбан дал согласие на помощь Украине после уговоров Макрона и Мелони

    Стало известно, кто уговорил Орбана дать согласие на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение ЕС помощи Украине в размере 50 млрд евро после встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянской коллегой Джорджей Мелони, пишет Politico.

    Газета пишет, что Макрон встречался с Орбаном в январе в Париже за обедом, где они обсуждали интеграцию восточных стран Европы.

    Источники Politico заявили, что во время встречи президент Франции, сделал все, чтобы не «антагонизировать», и уговорил венгерского премьера, передает канал «360».

    Источники издания в Риме заявили, что Мелони общалась с Орбаном о помощи для Украины еще в декабре, а также поговорила с ним по телефону в январе перед голосованием в ЕС. В итоге после уговоров Макрона и Мелони премьер Венгрии согласился на выделение помощи Украине, считает издание.

    Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    31 января 2024, 14:34 • Новости дня
    Захарова: ЕС опасается последствий изъятия российских активов

    Захарова: ЕС опасается жестких шагов России в ответ на изъятие российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, что останавливает Брюссель от этого шага, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что у Евросоюза уже стало навязчивой идеей залатать дыру в бюджете за счет российских активов, но в ЕС понимают, что ответ России в случае конфискации этих денег будет чрезвычайно жестким, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Москва будет рассматривать конфискацию своих активов со стороны ЕС как акт торговой войны, а не только как банальное воровство. Она подчеркнула, что любые попытки конфискации принадлежащих России средств, станут грубым нарушением международного права.

    Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине.

    В Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

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    2 февраля 2024, 23:51 • Новости дня
    США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии

    США в ответ на удар по американской базе атаковали территорию Сирии

    США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По территории Сирии наносятся удары, это ответ на атаку на американскую базу, сообщили СМИ со ссылкой на чиновника администрации США. Целью ударов стали проиранские военизированные группировки.

    О начале американских ударов со ссылкой на должностное лицо вашингтонской администрации сообщил ABC. Позднее ABC со ссылкой на источники опроверг информацию об ударах США, заявив: «Первоначальная серия ударов в Сирии не из США», – передает РИА «Новости».

    Другие западные СМИ сообщили, что американские военные уже проводят бомбардировку Ирака и Сирии, передает ТАСС.

    Пентагон позднее также подтвердил, что США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на американскую базу в Иордании. В Пентагоне объяснили, что сообщения СМИ об ударах были преждевременными.

    Как сообщал Al Arabiya, неизвестные самолеты, предположительно, американские, атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор в регионе Эль-Маядин.

    Источник РИА «Новости» заявил, что «беспилотники нанесли удары по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин». Вероятно, их запустили с американской базы на месторождении нефти «Омар» в Дейр-эз-Зоре. Также источник заявил, что «боевые самолеты нанесли удар по позиции союзных сил сирийской армии возле Айн-Али в окрестностях Дейр-эз-Зора».

    Al Hadath сообщает, что целями воздушных атак оказались позиции проиранских военизированных группировок. Как минимум шесть человек погибли при налете самолетов близ населенного пункта Эль-Хайдария. Сообщается, что было три волны ударов по позициям проиранских формирований.

    Al Jazeera сообщает, что бомбардировке подверглись окрестности сирийского города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Al Arabiya сообщил о взрывах близ контрольно-пропускного пункта «Эль-Каим» на сирийско-иракской границе.

    По данным Al Hadath, массированным бомбардировкам подверглись 11 позиций проиранских отрядов, находящихся близ границы с Ираком.

    Напомним, в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании погибли трое американских военных. Иордания заявила, что атака на базу США произошла на территории Сирии.

    Коментарии (11)
    31 января 2024, 18:42 • Новости дня
    Поставки сельхозпродукции с Украины в ЕС ограничат «экстренными остановками»

    В Еврокомиссии предложили механизм для ограничения импорта сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия в предложении о продлении свободного ввоза товаров с Украины предложила ввести механизм экстренной остановки импорта «чувствительных» товаров, следует из документа ЕК.

    Отмечается, что экстренный механизм остановки, который призван стабилизировать импорт на уровне средних показателей 2022 и 2023 годов, предусмотрен для наиболее чувствительной продукции – мяса птицы, яиц и сахара, передает РИА «Новости».

    В частности, если импорт этой продукции превысит данные показатели, то это приведет к восстановлению пошлин для гарантии того, чтобы импорт сильно не превышал показатели предыдущих лет.

    Также в ЕК указали, что такое предложение поступило на фоне нарастающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые угрожают блокировать европейские столицы и требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.

    В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета. Также фермеры из Франции пожаловались на дешевую украинскую курятину.

    Коментарии (2)
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    Поставки российского газа в Китай показывают новые исторические рекорды с самого начала года. Эксперты ждут, что «Сила Сибири» превзойдет по итогам года плановые показатели роста экспорта. Китаю этот проект дает самые привлекательные ценовые условия. Почему же он все еще думает над новым газопроводом «Сила Сибири – 2»? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Украина угодила на скамью подсудимых в Гааге

    Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России из-за причины проведения СВО. Ранее этот же суд отклонил большинство претензий Украины к России по другому иску и фактически признал проведение Киевом «АТО» в Донбассе незаконным. Как отмечают специалисты-международники, Украина, следуя логике суда в Гааге, должна проиграть иск. А в МИД РФ заявили, что Киев собственными претензиями посадил себя на скамью подсудимых. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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