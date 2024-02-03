В ЕС назвали критической ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

Боррель заявил, что Евросоюз опасается выхода из- под контроля ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Боррель назвал Ближний Восток котлом, который может взорваться в любой момент, поскольку ситуация там критическая, передает ТАСС.

Глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб призвала сделать все возможное, чтобы избежать распространения конфликта на весь регион.

Ранее в субботу США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.

Позже СМИ сообщили, что американская база на месторождении газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу.

В Минобороны Сирии заявили, что после атаки США погибли мирные жители и военные, разрушены объекты.

Между тем, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал президента США Джо Байдена вывести американские войска из стран Ближнего Востока.