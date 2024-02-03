Кеннеди-младший призвал США вывести войска с Ближнего Востока

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал вывести американские войска с Ближнего Востока

Tекст: Вера Басилая

Американский политик заявил, что войска США становятся беззащитными мишенями в странах Ближнего Востока для тех, кто хочет спровоцировать конфликт в этом регионе, поэтому необходимо их вывести оттуда, потому что «им там не рады», передает ТАСС.

По мнению Кеннеди-младшего, американские базы необходимо оставить только в тех странах, власти которых обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой.

«Байден поддерживает эту политику оккупации путем экономического шантажа», – подчеркнул он, призвав решить вопрос дипломатическим путем.

Напомним, США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии. CNN со ссылкой на источники сообщает, что бомбардировки будут осуществляться в несколько этапов. При этом США не планируют атаковать цели на территории Ирана.

Представитель главкома ВС Ирака Яхья Расул обвинил США в нарушении суверенитета страны.