Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Кеннеди-младший призвал США вывести войска с Ближнего Востока
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал вывести американские войска с Ближнего Востока
Администрация США должна вывести американские войска из стран Ближнего Востока, если она не стремится к конфликту в регионе, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Американский политик заявил, что войска США становятся беззащитными мишенями в странах Ближнего Востока для тех, кто хочет спровоцировать конфликт в этом регионе, поэтому необходимо их вывести оттуда, потому что «им там не рады», передает ТАСС.
По мнению Кеннеди-младшего, американские базы необходимо оставить только в тех странах, власти которых обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой.
«Байден поддерживает эту политику оккупации путем экономического шантажа», – подчеркнул он, призвав решить вопрос дипломатическим путем.
Напомним, США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии. CNN со ссылкой на источники сообщает, что бомбардировки будут осуществляться в несколько этапов. При этом США не планируют атаковать цели на территории Ирана.
Представитель главкома ВС Ирака Яхья Расул обвинил США в нарушении суверенитета страны.