Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Военные Ирака обвинили США в нарушении суверенитета страны
Представитель главкома ВС Ирака Расул обвинил США в нарушении суверенитета страны
Американские удары являются нарушением суверенитета Ирака, действия США подрывают попытки стабилизации обстановки в Ираке, заявил официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами Яхья Расул.
Расул опасается, что действия США обернутся для региона «непредвиденными и ужасными последствиями». Он заявил, что американские удары «создают реальную угрозу для безопасности и стабильности в Ираке и во всем регионе», передает ТАСС со ссылкой на Baghdad today.
Напомним, США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии. CNN со ссылкой на источники сообщает, что бомбардировки будут осуществляться в несколько этапов. При этом США не планируют атаковать цели на территории Ирана.