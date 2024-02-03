Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Пожар начался на американской базе в Сирии после ракетного обстрела
В результате ракетного обстрела на американской базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор начался пожар
Американская база на месторождении газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ.
По данным источника, по базе выпустили четыре ракеты, «на ней начался пожар», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Mayadeen.
Тем временем глава оперативного управления Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что не получал «никакой информации о каких бы то ни было вылазках» против американских сил после ударов США по территории Ирака и Сирии. «Я не отслеживаю сейчас никакого возмездия в восточной Сирии», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии.