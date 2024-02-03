Минобороны Сирии заявило о гибели мирных жителей после ударов США

Минобороны Сирии заявило о гибели мирных жителей и военных после ударов США

Tекст: Вера Басилая

В заявлении ведомства удары США называют «неприкрытой воздушной агрессией, которые «не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом», передает РИА «Новости».

По данным Минобороны Сирии, в результате атаки США погибли мирные жители и военные, есть раненые. Кроме того, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности.

Ранее в субботу США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.

Позже СМИ сообщили, что американская база на месторождении газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу.