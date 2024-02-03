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Минобороны Сирии заявило о гибели мирных жителей после ударов США
Минобороны Сирии заявило о гибели мирных жителей и военных после ударов США
Авиаудары США по востоку Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих и нанесли большой ущерб государственной и частной собственности, сообщило Министерство обороны Сирии.
В заявлении ведомства удары США называют «неприкрытой воздушной агрессией, которые «не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом», передает РИА «Новости».
По данным Минобороны Сирии, в результате атаки США погибли мирные жители и военные, есть раненые. Кроме того, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности.
Ранее в субботу США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.
Позже СМИ сообщили, что американская база на месторождении газа «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу.