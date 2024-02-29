  • Новость часаПутин: Верю в нашу победу и будущее России
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    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    Сторонники Навального атаковали Венедиктова
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    Путин назвал настоящую элиту России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    7 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    15 комментариев
    29 февраля 2024, 14:07 • Новости дня

    Индекс Мосбиржи вырос на фоне выступления Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют умеренный рост в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, свидетельствуют данные торгов.

    По данным Мосбиржи на 11.58, индекс Мосбиржи рос на 0,11%, до 3230,59 пункта, долларовый индекс РТС составлял 1120,18 пункта (+0,47%). К 13.50 индекс Мосбиржи прибавлял 0,52%, поднимаясь до 3243,8 пункта. В то же время индекс РТС рос на 0,92%, до 1125,13 пункта, передает ТАСС.

    13 февраля Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке.

    В четверг российский лидер Владимир Путин начал зачитывать обращение к Федеральному собранию.

    28 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

    Жириновский четыре года назад предсказал обострение ситуации в Приднестровье

    Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В свете обострившейся ситуации в Приднестровье, в сети всплыло видео четырехлетней давности, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский делится своим видением возможного развития событий.

    В эфире одного из ток-шоу политик предостерегает Запад от попыток дестабилизировать регион, напоминая о складе оружия в Колбасне, которого, по его словам, хватит на всю третью мировую войну в Европе, передает Lenta.Ru.

    «Если взорвать этот склад, Европа содрогнется, – заявлял Жириновский, – Наш ответ будет жестким. Мы заранее предупреждаем: вы умоетесь кровью и не успеете добежать до кишиневского аэропорта. Никто вас не защитит. Мы всех вас достанем».

    Он подчеркивал, что Молдавия – маленькая страна, где дислоцированы отборные российские войска, способные «пропахать пол-Европы». Поэтому Жириновский призывал Запад «сидеть скромно».

    28 февраля 2024 года съезд депутатов Приднестровья принял резолюцию с просьбой о помощи к России в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

    Ранее Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила о стремлении киевского режима разжечь конфликты в Приднестровье и на Кавказе.

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    28 февраля 2024, 20:21 • Новости дня
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    Медведев вновь зачитал телеграмму Сталина на заседании ВПК
    @ Я.Юровский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российских военных необходимо снабжать зенитными ракетами в достаточном объеме на фоне поставок вооружений киевскому режиму, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании ВПК.

    Запад намеревается поставить Киеву различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, сейчас украинская армия активно применяет ударные беспилотники, сказал Медведев, передает ТАСС.

    В таких условиях необходимо, чтобы ВС России были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПРО. Расход таких ракет по мере накачки киевского режима новыми ударными вооружениями возрастет, отметил он.

    В адрес руководителей некоторых предприятий Медведев привел фрагмент из телеграммы Иосифа Сталина 1941 года. «Вы подвели нашу страну и нашу Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной армии теперь как воздух, как хлеб», – процитировал он.

    Сталин тогда привел в пример завод №18, который выпускал по одному самолету Ил-2 в день, а завод №1 «дает МиГ-3 по одной, по две штуки». Генералиссимус отметил, что это является «насмешкой над страной, над Красной армией».

    «Нам нужны не «МиГи», а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин», – дочитал до конца знаменитую телеграмму Медведев.

    Он пояснил прочитанное. «У нас в этом смысле создан более спокойный режим работы. Но [говорю] для того, чтобы все-таки все понимали, каким образом достигалась Победа», – сказал зампред Совбеза.

    Ранее Медведев также зачитывал телеграмму Иосифа Сталина, говоря о необходимости улучшить работу ВПК. «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», – цитировал тогда документ зампред СБ России.

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    28 февраля 2024, 19:28 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на обращение Приднестровья о помощи

    Затулин: Обращение Приднестровья будет рассмотрено после того, как оно поступит в Госдуму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обращение Приднестровья будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в Государственную думу, вопросом займется Совет Госдумы, сообщил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

    Затулин подчеркнул, что сейчас не готов прогнозировать решение Совета Госдумы, который будет по этому поводу вести обсуждение и принимать решение на основе консультаций с российским президентом и МИД, передает РИА «Новости».

    Ранее участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

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    28 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье

    Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил о негативном сценарии развития событий в Приднестровье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в Приднестровье развивается по неблагоприятному сценарию, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич.

    «Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию», – сказал он, комментируя принятие приднестровскими депутатами резолюции об обращении за помощью к России в вопросе урегулирования отношений с Молдавией, передает РИА «Новости».

    Постпред добавил, что в Вене российская сторона настаивает на том, чтобы председательствующая в ОБСЕ Мальта уделила особое внимание сложившейся ситуации. Лукашевич подчеркнул, что на обоих берегах Днестра продолжается полевое присутствие ОБСЕ.

    В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.

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    28 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Патрушев назвал самое агрессивное государство
    Патрушев назвал самое агрессивное государство
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США являются самым агрессивным государством в современной истории, с 1945 года американцы более 150 раз нарушили суверенитет других стран, заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

    Он в интервью «Российской газете» сообщил, что США – это наиболее агрессивное государство современной истории, поскольку Соединенные Штаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела других стран во всех регионах мира, передает ТАСС.

    Как указал Патрушев, по самым скромным оценкам, после 1945 года американцы более 150 раз нарушали суверенитет других государств, устраивая перевороты, провоцируя беспорядки, влияя на избирательный процесс.

    В феврале президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США не вмешиваться в дела республики. Кроме того, Китай также призвал США перестать вмешиваться в дела КНР.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как президент Венесуэлы Николас Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона.

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    28 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    Депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники съезда депутатов Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

    Резолюция содержит обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы с просьбой реализации мер по защите Приднестровья «в условиях усиления давления Молдовы», передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что республика «столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера».

    Москву просят учесть факт «постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

    Ранее сообщалось, что Молдавия начала притеснять водителей из Приднестровья.

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    29 февраля 2024, 10:04 • Новости дня
    Сторонники Навального атаковали Венедиктова

    Сторонники Навального атаковали Венедиктова после критики их версии об обмене

    Сторонники Навального атаковали Венедиктова
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) подвергся резкой критике своих сторонников после того, как опроверг слухи о том, что Алексея Навального якобы собирались обменять на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

    «Это не так», «Неправда», – написал Венедиктов на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), комментируя публикации различных источников о том, что якобы готовился обмен Навального.

    «Какая же вы мразь, Алексей Алексеевич», – написал под постом бывший соратник Навального Руслан Шаведдинов (признан в РФ иноагентом).

    В свою очередь экс-пресс-секретарь Навального Анна Ведута в ответ Венедиктову заявила, что он «боится правды», поскольку он «сбитый летчик», у которого «не осталось ничего: репутации, источников и инсайдов». «Вы жалкий, использованный режимом мелкий человечек, пустышка. Вы смешны, вы отвратительны, вас не воспринимают всерьез, с вами не считаются», – написала она.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы шедших переговорах об обмене Навального на Красикова. «Мне об этом ничего не известно, никакой информацией на этот счет я не располагаю», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля также отказался говорить об участии бизнесмена Романа Абрамовича в таких переговорах. «Это не наш вопрос», – пояснил пресс-секретарь президента, посоветовав обращаться к представителям Абрамовича.

    Напомним, Высший суд Берлина в декабре 2023 года приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года.

    По версии обвинения, Красиков подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя – Вадим Красиков – ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

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    28 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ

    Разведка Италии: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за отсутствия внезапности и подготовки

    Разведка Италии назвала свою версию причин провала контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не достигло заявленных целей из-за нехватки времени на подготовку и отсутствия внезапности, следует из ежегодного доклада разведывательных служб Италии.

    В докладе основной целью контрнаступления ВСУ называют разрыв сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Как считают итальянские разведчики, «операция» была провалена в том числе из-за ограниченных возможностей атак с воздуха и работы артиллерии. Кроме того, ВСУ не смогли застать врасплох российскую оборону, передает РИА «Новости».

    Западные эксперты между тем признавали, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.

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    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    28 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Восстановлена уничтоженная ВСУ при отступлении физическая защита ЗАЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Физическая защита Запорожской АЭС, уничтоженная при отходе сил ВСУ, восстановлена, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    По его словам, создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топливо. Лихачев отметил, что все технологические процессы на Запорожской АЭС находятся под контролем опытных специалистов, при этом сохраняется угроза украинских прилетов по территории, близлежащей к ЗАЭС, и городу Энергодару, передает РИА «Новости».

    В январе эксперты МАГАТЭ обнаружили мины по периметру ЗАЭС. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что мины вокруг ЗАЭС опасны только для крыс, ворон и диверсантов.

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    28 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине

    Командир добровольцев: Спецназ НАТО используют в заградотрядах ВСУ

    Российский командир рассказал о задачах спецназа НАТО на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии давно замечают присутствие спецназа Североатлантического альянса, заявил командир одного из штурмовых подразделений добровольцев на Артемовском участке.

    Представители сил специальных операций давно замечены на Артемовском направлении, это не секрет, из таких спецназовцев часто состоят заградотряды, сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, из их числа «особенно поляки себя проявили».

    Также они есть в числе наводчиков западного вооружения, связистов, летчиков и военных консультантов. Все спецоперации также планируют иностранцы. Источник добавил, что такого числа «качественных пилотов» у киевского режима не было.

    Ранее эти спецподразделения НАТО пытались представить добровольцами и наемниками, но теперь «постепенно все становится на свои места». Под Богдановкой ВС России уничтожили группу таких бойцов, после чего оборона на участке посыпалась и украинские военнослужащие сбежали.

    Собеседник уточнил, что эти натовские подразделения высоко подготовлены, но это «краткосрочные» бойцы, так как они «не выдерживают длительного прессинга».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что натовские военные давно присутствуют на Украине. Британские СМИ сообщали, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину сделаны для легализации уже имеющихся там спецназовцев из членов альянса.

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    28 февраля 2024, 15:42 • Новости дня
    Гатилов: Решение Суда ООН дезавуирует антироссийские резолюции СПЧ

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Международного суда ООН, который отверг все обвинения Киева в адрес Москвы, полностью дезавуирует принятые ранее Советом ООН по правам человека (СПЧ) антироссийские резолюции, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Суд, по его словам, признал ничтожными претензии и обвинения, на которых базируются эти документы, передает ТАСС.

    Принятое в конце января судебное решение, как отметил дипломат, «наглядно демонстрирует, что в основе указанных резолюций лежат клеветнические утверждения украинских властей и их западных спонсоров».

    Напомним, Международный суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по иску 2017 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему межнациональная инстанция приняла именно такое решение.

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    28 февраля 2024, 21:23 • Новости дня
    NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС
    NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорость утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» на российском сегменте Международной космической станции (МКС) выросла в два раза, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

    Как сказал Монтальбано в ходе брифинга, увеличение утечки было зафиксировано примерно за неделю до последнего запуска корабля «Прогресс» и его стыковкой со станцией, передает «Интерфакс».

    Он заверил, что это не оказывает серьезного влияния на безопасность экипажа. NASA обсуждает с российскими коллегами следующие шаги по безопасности на станции, добавил Монтальбано.

    В 2020 году в российском модуле «Звезда» была обнаружена утечка воздуха. В октябре космонавты выявили возможные места утечки, снизить скорость утечки воздуха удалось с помощью защитной пленки.

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    28 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»

    Российский сенатор призвал англичан защищать самих себя, пока они не стали этническим меньшинством

    Пушков предрек Британии участь «колонии пришлых народов»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор Алексей Пушков раскритиковал профессора «черной теологии» Оксфорда Энтони Редди за его обвинения первохристиан в расизме, указав, что британцам нужно защищать самих себя, пока они не стали этническим меньшинством и колонией пришлых народов.

    «Что это за бредовое звание «профессор черной теологии»? Теология не бывает черной, белой или цветной. Если так пойдет, то скоро в Британии, где на уровне культуры и в СМИ быстро утверждается антибелый расизм, объявят «черной» и математику, и философию, и физику... И все это при потворстве слабеющей, теряющей историческую идентичность, бывшей британской нации. В Лондоне все рвутся Украину защищать... Им бы самих себя защитить, а то вскоре и вправду станут этническим меньшинством и колонией пришлых народов», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    15 февраля профессор Оксфорда обвинил первохристиан в расизме. «Самая вопиющая вещь, с которой нам приходится бороться, – это нормализация превосходства белой расы. Оно исказило природу Церкви и саму ткань того, что мы называем христианством», – сказал Редди.

    Хотя христианство, по его словам, «было создано как движение маргиналов и угнетенных», белые правители быстро принялись использовать религию как оружие для захвата земель и угнетения других культур. Этому способствовало «искажение со стороны первохристиан», которые, по словам Редди, вздумали обвинять в смерти Христа евреев, а не римского прокуратора Понтия Пилата.

    В итоге со временем все больше людей стали верить, будто Христос был белым европейцем, как и они, продолжил он. Эти выдумки, по его мнению, легли в основу белого превосходства, в том числе рабовладения в США, а сегодня проявляются в росте популярности Дональда Трампа.

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