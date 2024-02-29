Си Цзиньпин заявил о создании в Китае новой формы цивилизации человечества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указал Си Цзиньпин, модернизация в китайском стиле – это путь к построению могущественной страны и возрождению нации, она открыла человечеству новый путь к модернизации и создала новую форму человеческой цивилизации, передает ТАСС.

Он отметил, что для КПК модернизация Китая – это «не только славная историческая миссия, но и суровое практическое испытание», вызвавшее необходимость «использовать теоретическое оружие для содействия единству и росту кадров партии».

«Только с сильной теорией может быть четкое направление, единодушие и уверенность в своих силах», – подчеркнул Си Цзиньпин. Он призвал использовать социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы «по-настоящему овладеть навыками марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия» в рядах партии.

Напомним, в марте 2023 года Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР.