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Си Цзиньпин заявил о создании в Китае новой формы цивилизации человечества
Модернизация в китайском стиле открыла человечеству путь к новой форме цивилизации, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин в предисловии к учебным материалам для кадровых работников партии.
Как указал Си Цзиньпин, модернизация в китайском стиле – это путь к построению могущественной страны и возрождению нации, она открыла человечеству новый путь к модернизации и создала новую форму человеческой цивилизации, передает ТАСС.
Он отметил, что для КПК модернизация Китая – это «не только славная историческая миссия, но и суровое практическое испытание», вызвавшее необходимость «использовать теоретическое оружие для содействия единству и росту кадров партии».
«Только с сильной теорией может быть четкое направление, единодушие и уверенность в своих силах», – подчеркнул Си Цзиньпин. Он призвал использовать социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы «по-настоящему овладеть навыками марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия» в рядах партии.
Напомним, в марте 2023 года Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР.