В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
Украинский БПЛА уничтожен над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», – передает сообщение военного ведомства ТАСС.
Других подробностей украинской атаки не приводится.
Ранее сообщалось, что за сутки на купянском направлении российские средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников.
Кроме того, в ходе боев было ликвидировано 145 украинских военнослужащих, две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, минометный расчет и два пикапа.