В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
При ударе ВВС Израиля на юге Ливана погибли два мирных жителя
ВВС Израиля нанесли удар по населенному пункту Кафра на юге Ливана, погибли двое мирных жителей
По меньшей мере двое мирных граждан Ливана погибли при ударе израильских ВВС по населенному пункту Кафра, расположенному на юге страны.
От авиаударов разрушены несколько домов и магазинов, горит склад с горюче-смазочными материалами, спасатели разбирают завалы рухнувших зданий, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что сведения о раненых среди жителей поступили также из соседнего поселка Сиддикин, на который было совершено два налета.
Ранее сообщалось, что истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек, где находится крупный форпост шиитской вооруженной милиции «Хезболла».