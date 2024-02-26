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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

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    26 февраля 2024, 13:19 • Новости дня

    ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Баальбека на востоке Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек, где находится крупный форпост шиитской вооруженной милиции «Хезболлах», сообщил телеканал Al Hadath.

    По его информации, воздушный рейд на базы шиитов на востоке Ливана был совершен впервые со времени конфликта 2006 года, передает ТАСС.

    Как сообщила армейская пресс-служба, Армия обороны Израиля момент наносит удары по террористическим целям «Хезболла» глубоко внутри Ливана.

    Ранее «Хезболла» выпустила 20 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля.

    24 февраля 2024, 15:18 • Новости дня
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма» заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано началом СВО на Украине.

    Слова премьера Италии Медведев прокомментировал на английском языке на своей странице в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что «число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», передает ТАСС.

    Медведев объяснил заявления Мелони «особенными проблемами с головой», и предположил, что проявились скрытые «гены фашистского прошлого».

    Ранее Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.

    Напомним, главы правительств Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской СВО.

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    24 февраля 2024, 14:23 • Новости дня
    В Италии обвинили Россию в атаке ХАМАС на Израиль

    Премьер-министр Италии Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, выразила мнение газете il Giornale премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    По ее словам, Россия «нарушила» систему международного права, это «вызвало реакцию на Ближнем Востоке», передает «Парламентская газета».

    Мелони заявила, что действия России имели «каскадные последствия для других областей мира – от Ближнего Востока до Балкан и Африки.

    По мнению итальянского премьера, «если на Украине не будет восстановлена международная законность, очаги конфликта будут продолжать размножаться».

    Тем временем Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС.

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    24 февраля 2024, 23:16 • Новости дня
    «Хезболла» выпустила 20 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля

    Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильскому городу Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.

    Шиитские бойцы выпустили по этому населенному пункту не менее 20 снарядов из реактивных систем залпового огня, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Отмечается, что ракетным ударам подверглись израильские военные базы в Зарите, Рамиме и Эль-Малкии. Шиитские бойцы также открыли огонь по скоплению израильских сил возле казармы Зыбдин на высотах Шебаа.

    Ранее сообщалось, что израильская армия обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла» на юге Ливана. Израильские истребители нанесли удары по оперативному командному центру, используемому силами «Хезболла» «Радван» в районе населенного пункта Бараачит, а также по пусковым установкам и объектам террористической инфраструктуры в районе Джабаль-Блат на юге Ливана.

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    24 февраля 2024, 15:04 • Новости дня
    На переговорах по Газе были достигнуты соглашения по обмену заложниками

    Tекст: Кристина Цыцура

    Соглашение по обновленным условиям обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, достигнуто на консультациях по урегулированию ситуации в Париже, передает телеканал Al Hadath.

    В ходе переговоров было достигнуто соглашение об обновленных рамках сделки по обмену, передает ТАСС.

    Был достигнут прогресс, который даст возможность перейти к обсуждению деталей, сообщил телеканал.

    Ранее Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС.

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    24 февраля 2024, 04:43 • Новости дня
    В результате ударов израильских ВВС жилому дому погибли девять палестинцев

    В результате ударов израильских ВВС по жилому дому в центральной части секторе Газа погибли девять палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли удары по жилому дому в центре города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, в результате чего девять человек погибли, еще 14 получили ранения, сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца.

    Еще одного раненого врачи привезли из лагеря Аль-Магази, расположенного также в центральной части сектора Газа, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования, который предусматривает демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа.

    Согласно плану, Израиль будет продолжать боевые действия до достижения своих целей.

    В их число входит уничтожение военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (признано террористическим и запрещено в России), возвращение пленных и предотвращение на длительный срок угрозы, исходящей из сектора Газа.



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    25 февраля 2024, 01:06 • Новости дня
    США и союзники нанесли удары по подземным объектам хуситов

    США и союзники нанесли удары по восьми подземным объектам хуситов

    Tекст: Денис Тельманов

    США и союзники нанесли авиаудары по восьми подземным объектам хуситов в Йемене, поражено 18 целей, сообщает Пентагон.

    «Необходимые и пропорциональные удары были сделаны по 18 целям в восьми местах в Йемене, связанным с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом», – приводит сообщение американского военного ведомства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что США уничтожили семь противокорабельных ракет хуситов. Отмечается, что ракеты были готовы к запуску в направлении Красного моря.

    Йеменские мятежники уведомили несколько судоходных и страховых компаний о запрете для американских и британских судов на проход в Красном и Аравийском морях. Этот же запрет действует на зарегистрированные в Израиле или связанные с этой страной суда.

    Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.

    США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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    23 февраля 2024, 14:25 • Новости дня
    Стал известен план Израиля на «день после ХАМАС»

    Нетаньяху представил план на «день после ХАМАС»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    План послевоенного урегулирования в Газе предусматривает демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа, план представил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщил его советник Дмитрий Гендельман.

    Документ распространен среди военно-политического руководства страны, передает РБК.

    Израиль, согласно плану, будет продолжать боевые действия до достижения своих целей. В числе этих целей уничтожение военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (движение «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» признано террористическим и запрещено в РФ), возвращение пленных и предотвращение на длительный срок угрозы, исходящей из сектора Газа.

    После этого Израиль намерен сохранить «оперативную свободу» в секторе Газа на неограниченный срок. Кроме того, сохраняется зона безопасности у границ страны.

    Также предлагается создать «южный заслон» на границе региона с Египтом, чтобы предотвратить потоки контрабанды. При этом заслон будет по возможности осуществляться в сотрудничестве с Египтом и США.

    Кроме того, предусматривается полная демилитаризация сектора Газа, за исключением оружия, которое требуется для поддержания общественного порядка.

    Власть в регионе будет передана местным силам с административным опытом. Эти силы не должны быть связаны с поддерживающими террор государствами и организациями.

    Программа дерадикализации должна охватить все религиозные институты, образование и социальную сферу в секторе Газа. Это должно проводиться по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории.

    Ранее министр в израильском военном кабинете Бени Ганц заявил, что Израиль указал на «первоначальные признаки» прогресса по сделке с ХАМАС.

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    25 февраля 2024, 03:27 • Новости дня
    Шеф Пентагона допустил нанесение новых ударов по йеменским хуситам

    Шеф Пентагона Ллойд Остин допустил нанесение новых ударов по йеменским хуситам

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты будут и дальше наносить удары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), если оно продолжит атаки в Красном море, говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

    «Мы продолжим давать понять хуситам, что они столкнутся с последствиями, если не прекратят свои беззаконные нападения, которые вредят экономике стран Ближнего Востока, наносят ущерб окружающей среде и нарушают доставку гуманитарной помощи в Йемен и другие страны», – приводит ТАСС заявление Остина.

    «Ансар Аллах» после обострения конфликта в секторе Газа заявило, что не позволит связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не прекратится израильская операция в секторе Газа.

    12 января Вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, начали наносить удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду. Их целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.

    Ранее сообщалось, что США и союзники нанесли авиаудары по восьми подземным объектам хуситов в Йемене, поражено 18 целей, связанных с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом.

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    25 февраля 2024, 04:19 • Новости дня
    Израиль решил направить делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская делегация в ближайшее время направится в Катар для продолжения переговоров о сделке с ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Такое решение принял военный кабинет министров Израиля.

    Новая сделка предполагает возвращение одного удерживаемого в секторе Газа заложника в обмен на один день паузы в боевых действиях и освобождение из израильских тюрем десяти палестинских заключенных, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.

    Отмечается, что решение о сделке  было принято после того, как министры заслушали доклады переговорщиков и обсудили в ходе селекторного совещания итоги состоявшихся в Париже 23 и 24 февраля консультаций с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с правящим в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что на переговорах по Газе в Париже были достигнуты соглашения по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

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    25 февраля 2024, 19:20 • Новости дня
    Нетаньяху усомнился в заключении нового перемирия из-за требований ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не уверен в перспективе заключения новой сделки о прекращении огня и освобождении заложников из сектора Газа.

    Он объяснил свои сомнения требованиями ХАМАС. Нетаньяху назвал идеи «бредовыми», но отметили, что в случае, если движение «спустится с небес на землю», Израиль сумеет добиться прогресса, передает ТАСС.

    Израильский премьер подчеркнул, что работа над достижением новых договоренностей продолжается, однако не смог назвать точных сроков завершения переговоров.

    Ранее сообщалось, что на переговорах по Газе в Париже были достигнуты соглашения по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

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    25 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Израиль приостановил продление виз представителям гуманитарных организаций

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти приостановили продление виз для сотрудников гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа, сообщает агентство Bloomberg.

    Агентство со ссылкой на представителя министерства благосостояния Израиля Гила Хорева пишет, что прежде разрешения на пребывание продлевало министерство благосостояния, но теперь этим вопросом занимается другое ведомство. Министерство благосостояния больше «не считает себя компетентным» для проведения проверок сотрудников, передает РИА «Новости».

    За последние несколько недель у более чем 60% иностранных гуманитарных работников истек срок действия виз, приводятся слова главы ассоциации агентств международного развития Фариса Арури.

    Ранее сообщалось, что на переговорах по Газе в Париже были достигнуты соглашения по обмену заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

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    24 февраля 2024, 22:39 • Новости дня
    Израильская армия обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла»

    Армия обороны Израиля обстреляла инфрастуктуру движения «Хезболла» на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

    По сообщению ЦАХАЛ, израильские истребители нанесли удары по оперативному командному центру, используемому силами «Хезболла» «Радван» в районе населенного пункта Бараачит, а также по пусковым установкам и объектам террористической инфраструктуры в районе Джабаль-Блат на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары в районе Рахайя аль-Фухар, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Также истребители ЦАХАЛ нанесли удар по складу оружия в районе населенного пункта Матмура в Ливане, который спровоцировал детонацию боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали объект «Хезболла» в Ливане после того, как на его территории были обнаружены вооруженные люди.

    Солдаты ЦАХАЛ засекли несколько террористов внутри военного объекта «Хезболла» в районе Марвахина на юге Ливана. Истребители ЦАХАЛ были подняты в воздух и нанесли удары по военному объекту.

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    23 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Глава МО Израиля доложил в Пентагон о ликвидации «Бригады Хан-Юнис» ХАМАС

    Глава Минобороны Израиля отчитался Остину о ликвидации «Бригады Хан-Юнис» ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Израиля Йоав Галант по телефону доложил главе Пентагона Ллойду Остину о завершении ликвидации «Бригады Хан-Юнис» движения ХАМАС в секторе Газа.

    Галант заявил, что операции в Хан-Юнисе отражают политику Израиля с начала войны: работать четко, различать террористов и гражданских лиц и способствовать доставке гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что отношения между руководством США и Израиля окончательно испортились из-за продвижения военной операции к городу Рафах.

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    26 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    ЦАХАЛ представил план эвакуации мирного населения Рафаха

    ЦАХАЛ представил военному кабинету Израиля планы эвакуации мирного населения Рафаха и доставки гумпомощи в сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила израильскому военному кабинету план по эвакуации мирного населения Рафаха, а также план по доставке гумпомощи в сектор Газа, сообщили в канцелярии премьера.

    Сообщается, что план по доставке гумпомощи должен «предотвратить грабежи». Детали плана эвакуации не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.

    В воскресенье глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал неизбежной военную операцию в Рафахе. Министр в израильском военном кабинете Бени Ганц заявлял, что Израиль продолжит «боевые действия повсюду», в том числе в Рафахе, если до начала Рамадана палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.

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    26 февраля 2024, 04:58 • Новости дня
    Израиль пригрозил наращивать интенсивность ударов по «Хезболле»

    Министр обороны Израиля Галант сообщил о намерении наращивать интенсивность ударов по «Хезболле» в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль планирует увеличить интенсивность ударов по шиитскому движению «Хезболла» в Ливане, эти планы не зависят от возможной сделки с радикалами из ХАМАС, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант утверждает, что «Хезболла» не может подобрать замену убитым командирам. Если в секторе Газа наступит временное прекращение огня, Израиль «отдельно усилит огонь на севере». Боевые действия против «Хезболлы» продолжатся, пока боевики не будут вытеснены с приграничной территории и пока израильские граждане не смогут вернуться в свои дома на севере Израиля, заявил министр.

    Галант призвал не рассчитывать, что соглашение с ХАМАС «облегчит ситуацию» для «Хезболлы». «Цель проста – оттеснить «Хезболлу» туда, где это движение должно быть, либо посредством соглашения, либо силой», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на днях вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильскому городу Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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