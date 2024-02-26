Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Баальбека на востоке Ливана
Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек, где находится крупный форпост шиитской вооруженной милиции «Хезболлах», сообщил телеканал Al Hadath.
По его информации, воздушный рейд на базы шиитов на востоке Ливана был совершен впервые со времени конфликта 2006 года, передает ТАСС.
Как сообщила армейская пресс-служба, Армия обороны Израиля момент наносит удары по террористическим целям «Хезболла» глубоко внутри Ливана.
Ранее «Хезболла» выпустила 20 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля.