В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
На западе Норвегии вертолет упал в океан
На западе Норвегии вертолет с шестью людьми на борту упал в океан
Вертолет, на борту которого находилось шесть человек, пропал на западе Норвегии после подачи сигнала бедствия, сообщают местные спасательные службы.
Спасатели обнаружили и вытащили из воды всех шестерых, об их состоянии не сообщается, передает РИА «Новости».
Причины инцидента также пока не установлены.
Ранее сообщалось, что в Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в Онежское озеро вертолета Ми-8. Фрагменты потерпевшего крушение вертолета нашли на дне озера.