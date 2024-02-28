Эксперты объяснили уверенность российской молодежи добиться успеха в жизни

Политологи и социологи рассказали о работе социальных лифтов для молодежи в России

Tекст: Евгений Романов

«В России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни – так считают 80% россиян, причем в основном 18–35-летних россиян. В обществе однозначно превалирует мнение, что в нашей стране у молодых людей есть возможности для достижения своих целей», – отметил Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

Согласно данным социологов, продолжил Мамонов, 73% молодых россиян считают, что возможности для самореализации есть не только в столице, но и в регионах. «Среди направлений, где можно добиться успеха, респонденты назвали спорт, науку и образование, военную службу, предпринимательство, общественные организации», – перечислил эксперт.

Также социологи видят рост уверенности в том, что государство создает для подрастающего поколения условия для достижения своих целей. «Среди молодежи такой показатель составляет 72% – это очень высокий показатель», – добавил социолог.

Как отметила модератор круглого стола Дарья Кислицина – руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ – за последнее десятилетие в России изменилась система кадровой политики. Также изменился подход к созданию социальных лифтов, условий для реализации и «нахождения себя в разных сферах жизни».

По ее словам, в эти дни происходит целая вереница важных общественно-политических событий, которые демонстрируют возможности и работу социальных лифтов в самых разных сферах. Так, в конце прошлой недели прошел финал юбилейного пятого конкурса «Лидеры России». «На следующий день в понедельник состоялось вручение премии российского общества «Знание». Сегодня на ВДНХ проходит форум наставников», – сказала Кислицына, напомнив о стартующем на этой неделе Всемирном фестивале молодежи и студентов.

«Мы стараемся учитывать все аудитории, которые могут получить социальные и карьерные лифты... Стоит отметить и конкурс, направленный на развитие внутреннего туризма «Мастера гостеприимства», проект «Топ блог», который помогает огромному количеству россиян развивать свои социальные сети», – рассказала Оксана Ачкасова, замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей».

По наблюдению замгендиректора Российского общества «Знание», руководителя центра знаний «Машук» Антона Серикова, в последнее время заметно меняется отношение к молодежной политике, к общественным проектам привлекается большое количество молодежи. Такой подход подкрепляется лозунгом «Ничего для молодежи без молодежи» и развитием соответствующей инфраструктуры, подчеркнул он.

А победитель конкурса «Лидеры России», член правления регионального клуба «Новороссия», управляющий в ООО «РУСАКВАПРОМ» Никита Казбек рассказал, что сейчас в новых регионах есть кадровая потребность: «Там есть дефицит. Поэтому такие проекты, как «Лидеры возрождения», колоссальная работа общества «Знание», проекты РАНХиГС помогают существенно изменить ситуацию». Он подчеркнул, что население там особенно мотивировано: «В новых регионах появляются абсолютно новые возможности для реализации, и люди этого не упускают».

«В целом же все проекты и общества «Знание», и «Движения первых», и многие другие – это схожие, но отдельные кубики, которые создают целый организм, целый пласт в модерации процессов, которые происходят в молодежной среде», – считает Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движения первых»

Он назвал важным соучастие молодежи в том, что происходит в окружающем мире. «РДДМ «Движение первых» – пожалуй, единственный проект, в организации и работе которого участвуют дети. Одно из достижений молодежной политики сегодня – появление новых форматов не контроля, а именно модерации жизненного пути», – добавил Майоров.

Отдельного внимания заслуживает и появление так называемых социальных лестниц для молодежи, благодаря которым можно выстраивать свое будущее. Об этом заявил Илья Гераскин, аналитик Центра политической конъюнктуры. «То, что было даже шесть лет назад, и то, что мы видим сейчас, особенно в части образования – кардинально отличается, действительно заметны качественные изменения», – заявил эксперт.

По его словам, самореализация и развитие своих возможностей – это то, что сейчас отличает «поколение Путина», то есть поколение управленцев, которые выросли и сформировались при действующем президенте. «На нас лежит большая ответственность за будущее страны – это такой глобальный вызов. Страна готова менять подходы, готова вдохновлять молодое поколение. То, что в нашей стране прослеживается четкая ставка на человеческий потенциал, – очень верно, особенно в долгосрочной перспективе», – отметил политолог.

Под конец дискуссии Кислицына напомнила коллегам о произнесенных в начале нулевых словах Владимира Путина о том, что главный источник развития страны – это ее граждане. «И вот спустя 20 с небольшим лет мы видим, насколько эти слова воплотились в дела, учитывая все те аспекты, которые мы сегодня обсудили», – подчеркнула политолог.



По ее словам, в России создана мощнейшая инфраструктура для самореализации, причем это касается не только молодого поколения, но и более возрастной аудитории. Только в «Лидерах России», подчеркнула она, конкурс составляет 500 человек на место.

В качестве еще одного примера социального лифта она назвала запущенную в 2017 году «школу губернаторов», выпускники которой возглавляют более 50 регионов. Кроме того, Кислицына приветствовала недавний запуск «школы мэров».