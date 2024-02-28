Депутаты Приднестровья решили обратиться за помощью к России

Съезд депутатов в Приднестровье решил обратиться за помощью к России из-за давления Молдавии

Tекст: Дарья Григоренко

В документе в адрес Совета Федерации и Госдумы содержится просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», передает ТАСС.

В нем также содержатся обращение в адрес генсека ООН, СНГ, Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем, а также содействия возобновлению полноценного диалога между двумя берегами Днестра.

Как указал глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, выступая перед его делегатами, международное сообщество не может проигнорировать призыв съезда депутатов всех уровней Приднестровья остановить давление со стороны Молдавии, поскольку они принимаются делегатами и депутатами, избранными в ходе свободных выборов всем населением республики. Он назвал такие полномочия большой честью и ответственностью, потому что от решений зависит политическая траектория страны.

Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский инициировал съезд депутатов всех уровней в связи с ухудшением отношений с Молдавией.