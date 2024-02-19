Президент Приднестровья созвал депутатов всех уровней из-за давления Молдавии

Президент Приднестровья созвал депутатов всех уровней из-за давления молдавских властей

Tекст: Александра Юдина

По его словам, после рассмотрения обращения Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при председателе Верховного совета ПМР он разделил их обоснованную обеспокоенность давлением со стороны Молдавии, передает ТАСС.

Красносельский подчеркнул, что молдавские власти нарушают права жителей Приднестровья и ухудшают их социально-экономическое положение.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны намерены препятствовать открытию на территории Приднестровья избирательных участков для голосования на выборах президента России.