Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!0 комментариев
Президент Приднестровья созвал депутатов всех уровней из-за давления Молдавии
Президент Приднестровья созвал депутатов всех уровней из-за давления молдавских властей
Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский инициировал съезд депутатов всех уровней в связи с ухудшением отношений с Молдавией, сообщила его пресс-служба.
По его словам, после рассмотрения обращения Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при председателе Верховного совета ПМР он разделил их обоснованную обеспокоенность давлением со стороны Молдавии, передает ТАСС.
Красносельский подчеркнул, что молдавские власти нарушают права жителей Приднестровья и ухудшают их социально-экономическое положение.
Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны намерены препятствовать открытию на территории Приднестровья избирательных участков для голосования на выборах президента России.