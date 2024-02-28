Посол КНР назвал причину сбоев в расчетах с Россией

Посол КНР Ханхуэй объяснил сбои в расчетах России и Китая вмешательством третьих стран

Tекст: Вера Басилая

Китайский посол подчеркнул, что доля юаня в двусторонних расчетах уже превысила 90%, и будет расти дальше. По словам Ханьхуэя, Россия и КНР используют в расчетах рубли, что упрощает взаимодействие бизнесменов обеих стран, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что три крупнейших китайских банка якобы прекратили принимать платежи от финансовых организаций России, которые находятся под западными санкциями.

В январе СМИ сообщали о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных клиентами из России.

Между тем Bank of China сообщил, что в настоящее время принимает платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.