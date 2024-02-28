Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».3 комментария
Посол КНР назвал причину сбоев в расчетах с Россией
Посол КНР Ханхуэй объяснил сбои в расчетах России и Китая вмешательством третьих стран
Причиной недавних сбоев в расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран, способ их преодолеть будет найден, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Китайский посол подчеркнул, что доля юаня в двусторонних расчетах уже превысила 90%, и будет расти дальше. По словам Ханьхуэя, Россия и КНР используют в расчетах рубли, что упрощает взаимодействие бизнесменов обеих стран, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что три крупнейших китайских банка якобы прекратили принимать платежи от финансовых организаций России, которые находятся под западными санкциями.
В январе СМИ сообщали о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных клиентами из России.
Между тем Bank of China сообщил, что в настоящее время принимает платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.