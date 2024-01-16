На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Пескова спросили о «проверках» банками КНР сделок российских клиентов
Песков не стал комментировать сообщения о проверках банками КНР сделок российских клиентов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы начатых китайскими госбанками проверках сделок, совершенных клиентами из России.
У него спросили, есть ли у Кремля соображения по поводу альтернативных вариантов проведения банковских операций, на что Песков пояснил, что это прерогатива других ведомств и в первую очередь тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности, передает ТАСС.
Он объяснил, что в каждом конкретном случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы. Также, отметил представитель Кремля, внешнеэкономическая деятельность является чувствительной сферой, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать.
Между тем Песков подчеркнул, что Китай является для России важным стратегическим партнером. Москва и Пекин развивают торгово-экономическое сотрудничество. В частности, товарооборот между странами уже превысил 200 млрд долларов.
«Мы дорожим этими отношениями», – добавил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что дружба РФ и КНР не направлена против других стран, а только на пользу Москве и Пекину.