Пескова спросили о «проверках» банками КНР сделок российских клиентов

Песков не стал комментировать сообщения о проверках банками КНР сделок российских клиентов

Tекст: Елизавета Шишкова

У него спросили, есть ли у Кремля соображения по поводу альтернативных вариантов проведения банковских операций, на что Песков пояснил, что это прерогатива других ведомств и в первую очередь тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности, передает ТАСС.

Он объяснил, что в каждом конкретном случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы. Также, отметил представитель Кремля, внешнеэкономическая деятельность является чувствительной сферой, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать.

Между тем Песков подчеркнул, что Китай является для России важным стратегическим партнером. Москва и Пекин развивают торгово-экономическое сотрудничество. В частности, товарооборот между странами уже превысил 200 млрд долларов.

«Мы дорожим этими отношениями», – добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что дружба РФ и КНР не направлена против других стран, а только на пользу Москве и Пекину.