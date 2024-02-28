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Невролог объяснила разницу между обычной и фатальной бессонницей
Невролог Завалко объяснила разницу между обычной и фатальной бессонницей
Редкое прионное заболевание – семейная фатальная бессонница – приводит к смерти, но обычная бессонница не является смертельным заболеванием, заявила врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.
При этом редком заболевании разрушается сон за несколько месяцев, сначала у пациентов развивается инсомния, ухудшаются психические функции, появляются фобии, галлюцинации, происходит нейродегенерация, сказала Завалко в беседе с «Газетой.Ru».
После этого человек умирает. Это крайне редкое заболевание, это не связано со случаями, когда человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо когда он страдает бессонницей больше года.
Обычная бессонница не так опасна, мозг находит возможность погрузиться в сон. Это следует знать тем, кто переживает насчет своей бессонницы, читая в интернете о ней.
В январе прошлого года СМИ сообщили о смерти 16-летнего подростка в Москве. Он якобы скончался из-за фатальной семейной бессонницы. Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов отмечал, что юноша мог умереть и от других причин.