Невролог объяснила разницу между обычной и фатальной бессонницей

Невролог Завалко объяснила разницу между обычной и фатальной бессонницей

Tекст: Алексей Дегтярев

При этом редком заболевании разрушается сон за несколько месяцев, сначала у пациентов развивается инсомния, ухудшаются психические функции, появляются фобии, галлюцинации, происходит нейродегенерация, сказала Завалко в беседе с «Газетой.Ru».

После этого человек умирает. Это крайне редкое заболевание, это не связано со случаями, когда человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо когда он страдает бессонницей больше года.

Обычная бессонница не так опасна, мозг находит возможность погрузиться в сон. Это следует знать тем, кто переживает насчет своей бессонницы, читая в интернете о ней.

В январе прошлого года СМИ сообщили о смерти 16-летнего подростка в Москве. Он якобы скончался из-за фатальной семейной бессонницы. Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов отмечал, что юноша мог умереть и от других причин.