Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций на сумму $281 млн
Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций AN/PRC-117 и AN/PRC-160 и сопутствующего оборудования к ним на общую сумму 281 миллион долларов.
По данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящему в состав Пентагона, правительство ФРГ запросило у США возможность приобретения радиостанций, а также услуги по обучению своих военнослужащих работе с ними, логистическую и техническую поддержку, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сделка послужит интересам США в сфере нацбезопасности и не повлияет принципиальным образом на баланс военных сил в регионе. В течение месяца Конгресс должен одобрить или заблокировать продажу радиостанций.