Медведев: У Макрона недержание речи

Tекст: Ольга Никитина

«Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза России отметил, что «обладатель ордена Почетного легиона» себя не бережет.

Медведев также высказал предположение, что Макрону стоит сменить рацион, отказавшись от устриц и шампанского, поскольку «не мальчик ведь уже».

«Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли…» – заключил он.

Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять своих военных на украинскую территорию.

В России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как включение альянса в прямые боевые действия и как объявление войны нашей стране.