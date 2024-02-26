Грузия призвала Америку к большей эффективности стратегического партнерства

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы предпринимаем все усилия, чтобы наши взаимоотношения с Америкой приносили больше результата», – сказал он на брифинге.

По его словам, грузинские власти желают, чтобы Америка больше учитывала Грузию в своей торговой политике, предусмотренной подписанной 15 лет назад между двумя странами Хартией о стратегическом партнерстве.

«Ежегодно у нас поддерживается диалог, чтобы США пересмотрели существующие торговые соглашения с Грузией для большего прогресса», – сообщил Леван Давиташвили.

В частности, по его словам, Грузия добивается более либерального режима для экспортной продукции.

Он признал, что «вопрос этот сложный», но Грузия хочет, чтобы, как стратегический партнер Америки, «быть в числе приоритетов».

Также вице-премьер правительства Грузии заявил о необходимости больших инвестиций из США и открытии прямого двустороннего авиасообщения.

Ранее в понедельник лояльное властям парламентское движение «Сила народа» заявило, что история тридцатилетних отношений Грузии с Америкой не принесла реальных результатов.

«Мы должны спросить себя, являются ли США по своему содержанию стратегическим партнером Грузии? Считаем, что существующие реалии дают возможность делать противоположные выводы», – отмечено в заявлении.