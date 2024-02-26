Лояльное властям движение Грузии призвало пересмотреть отношения с США

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В заявлении, распространенном в понедельник, в частности, отмечается, что «США понимают стратегическое партнерство не как экономическую поддержку и сотрудничество, прямое авиасообщение и безвизовый режим..., а как поддержку в Грузии радикализма и пропаганду ЛГБТ».

«Мы должны спросить себя, являются ли США по своему содержанию стратегическим партнером Грузии? Считаем, что существующие реалии дают возможность делать противоположные выводы», – отмечено в заявлении.

По утверждению «Силы народа», до сих пор между странами нет режима свободной торговли и активных торгово-экономических отношений, практически в Грузии не входят американские инвестиции.

«Даже поздравительные письма в Грузию направляют на уровне помощника Госсекретаря», – сказано в заявлении.

«Сила народа» утверждает, что американское финансирование в основном направлено на поддержку радикальных партий и НПО в Грузии.

«Стратегическое партнерство остается словами, за которыми видны только американские интересы... Интересы США сейчас же не совпадают с интересами Грузии», – сказано в заявлении.

«Сила народа» призвала к дискуссиям о необходимости быть стратегическим партнером с государством, которое «сотрясает грузинские институты и ценности, занято подготовкой революции и пропагандой ЛГБТ».

Власти Грузии регулярно заявляют о ценности стратегического партнерства с США.