Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.4 комментария
В Конгрессе предсказали попытку импичмента Трампа после выборов в США
Конгрессвумен Тейлор-Грин предупредила об угрозе импичмента Трампа в случае его победы на выборах президента США
Сторонников экс-президента США Дональда Трампа будут называть пророссийскими, а самому Трампу грозит импичмент в случае победы на выборах главы государства, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.
Республиканка в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявила, что всем тем, кто «заботится об Америке, об американском народе, о заработанных трудом долларах», нужно быть готовыми к обвинениям в поддержке России, передает ТАСС.
По ее словам, члены Демократической партии США «знают, что Трамп победит» на выборах. Тейлор-Грин заявила, что демократы не собираются «признавать его избрание», они хотят «объявить импичмент, когда он снова станет президентом».
Конгрессвумен предупредила, что демократы станут утверждать, что «республиканцы, отказывающиеся финансировать конфликт на Украине», являются «пророссийскими», хотя республиканцы стремятся лишь обеспечить безопасность границы США и не желают «платить за войны ЦРУ». Также Тейлор-Грин отметила, что в конфликте на Украине «погибает целое поколение украинских мужчин».
В январе сообщалось, что рейтинг Трампа выше, чем у действующего главы государства Джо Байдена, но окончательные результаты выборов будут зависеть от колеблющихся штатов.