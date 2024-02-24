  • Новость часаУмер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию
    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    В Германии предложили изменить написание Киева
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    Российские военные отбросили ВСУ на 10 км после освобождения Авдеевки
    Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники
    В МИД сочли бессмысленным контакт с США по вопросу о ядерном оружии в космосе
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    40 комментариев
    24 февраля 2024, 12:24 • Новости дня

    Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

    Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в возрасте 80 лет

    Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
    @ Михаил Климентьев/РИА Ноовости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

    По информации медицинских служб, причиной смерти стала болезнь, передает ТАСС.

    23 февраля 2024, 15:05 • Новости дня
    Россия ответила на новые санкции ЕС

    МИД объявил об ответных мерах на 13-й пакет санкций ЕС

    Россия ответила на новые санкции ЕС
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия приняла ответные меры на 13-й пакет санкций Евросоюза, в частности, расширен черный список граждан сообщества, которым запрещен въезд в страну, сообщила пресс-служба МИД.

    В ведомстве назвали новые санкции незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН.

    В ответ на действия ЕС Россия существенно расширила список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, говорится на сайте МИД.

    Также в черный список внесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые систематически допускают агрессивные высказывания в адрес России.

    В ведомстве подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны Запада будут получать своевременный и адекватный ответ.

    Министерство указало, что попытки Евросоюза давить на Москву с помощью односторонних ограничительных мер бесплодны, они подрывают международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН.

    Напомним, ЕС в рамках нового пакета санкции против России ограничил поставки деталей для беспилотников.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 20:08 • Новости дня
    Военкор: Обманувшего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Военкор Татаринов: Обхитрившего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обманувший российских военных в начале спецоперации офицер ВСУ Дмитрий Коваль ликвидирован в зоне СВО, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Уроженец Киева Дмитрий Коваль ликвидирован в районе села Красное в ДНР 21 февраля, сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.

    В начале СВО он обманул российских военных под Киевом. Он проехал через их заслон, утверждая, что движется в Гостомель за сыном, но на самом деле он поехал наводить удары по самолету Ан-225 «Мрии».

    Коментарии (17)
    23 февраля 2024, 15:22 • Новости дня
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

    Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.

    Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

    Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.

    Коментарии (37)
    23 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    El Pais: К смерти перебежчика Кузьминова причастны два человека
    El Pais: К смерти перебежчика Кузьминова причастны два человека
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К смерти угнавшего российский вертолет Максима Кузьминова имеют отношение два человека, считают испанские спецслужбы, утверждает газета El Pais.

    Смерть Кузьминова расследуют «в условиях строгой секретности», источники в спецслужбах считают, что убийцами были двое стрелков, утверждает El Pais, передает РИА «Новости».

    Расследованием занимается Гражданская гвардия Испании.

    До этого издание заявляло, что испанские власти якобы передали Кузьминову некие поддельные документы.

    Коментарии (26)
    23 февраля 2024, 21:00 • Новости дня
    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях «сюрприза» в Черном море

    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В соцсети X (бывший Twitter) пользователи отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке неких «сюрпризов» в Черном море.

    Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».

    Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».

    Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».

    Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.

    Коментарии (11)
    23 февраля 2024, 20:03 • Новости дня
    Появилось видео уничтожения американского ЗРК Patriot

    Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot опубликовало в пятницу Министерство обороны России.

    Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.

    Коментарии (38)
    23 февраля 2024, 20:29 • Новости дня
    Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН об «оккупированных» территориях Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский постпред при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи об «оккупированных украинских территориях».

    Заседание ГА ООН на эту тему проводят каждый год с 2014 года, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь новые территории России, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллективному западу придется отвечать «за сделанное Украиной» рано или поздно.

    Он отметил, что претендующие на звание цивилизованных и демократических стран государства не обращали внимание на заявление украинского премьера Арсения Яценюка о том, что «в Донбассе проживают нелюди».

    Они также не придавали значения словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, называвшего жителей Донбасса «существами и особями».

    Небензя подчеркнул, что у владеющих фактами о действиях киевского режима не возникает вопросов о вхождении в состав России новых субъектов. Это было закономерным следствием политики истребления украинскими властями своего населения после 2014 года.

    После выступления Небензя и Полянский покинули заседание.

    Коментарии (40)
    23 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

    «Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары

    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.

    Коментарии (11)
    23 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Сериал «Алиса не может ждать» сняли с онлайн-показов

    Сериал «Алиса не может ждать» убрали с онлайн-кинотеатров из-за нарушений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сериал сервиса Start «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой убрали из российских онлайн-кинотеатров после уведомления о нарушениях от Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе сервиса.

    В некоторых эпизодах сериала выявлены нарушения, там есть информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе, сообщили в сервисе Start ТАСС.

    Сериал скрыли для просмотра на этой платформе и на других сервисах, где он был доступен по партнерской подписке.

    Сериал вышел в 2022 году, он взял награду как самый ожидаемый сериал на фестивале «Новый сезон» в Сочи. В нем рассказывается о 15-летней Алисе, которая узнала, что скоро ослепнет.

    Коментарии (7)
    24 февраля 2024, 06:35 • Новости дня
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink

    Российские военные обнаружили на Авдеевском коксохимическом заводе командный пункт ВСУ с системой Starlink

    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    @ Кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные штурмовых групп 1-го армейского корпуса Вооруженных сил в ходе обследования бывшего командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе обнаружили терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который в панике бросили украинские военные.

    Терминал компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, запечатлен на видео, распространенном Миноброны России.

    «Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», – говорит на видео командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Starlink использовался в том числе для управления беспилотниками.

    Помимо этого, в ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила более 30 квадратных километров. Противник потерял в ходе боев более 1,5 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (13)
    23 февраля 2024, 18:25 • Новости дня
    Умерла актриса Людмила Алфимова

    Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова

    Умерла актриса Людмила Алфимова
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скончалась советская актриса Людмила Алфимова, ей было 88 лет, сообщают в пятницу информационные порталы.

    О смерти Алфимовой сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Причины смерти актрисы не указываются.

    Алфимова – уроженка Харькова, она родилась в 1935 году. Работала в местном Театре юного зрителя и киностудии имени Довженко. Сыграла свыше 170 ролей, включая «Свадьбу в Малиновке», «По главной улице с оркестром» и другие.

    Коментарии (5)
    23 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    В ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Telegraph: Бойцы ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие украинской армии поддерживают мысль 45-го президента США Дональда Трампа, желающего остановить боевые действия на Украине, сообщает Telegraph.

    ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».

    Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.

    Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.

    В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.

    Коментарии (21)
    23 февраля 2024, 20:19 • Новости дня
    Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные антироссийские санкции со стороны США – самый крупный список рестрикций, введенный Вашингтоном против Москвы, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.

    Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.

    Коментарии (44)
    23 февраля 2024, 15:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины проведут новое контрнаступление в Черном море и готовят много сюрпризов России, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».

    Коментарии (67)
    23 февраля 2024, 13:02 • Новости дня
    Появилось видео ухода российских бойцов на багги от украинского дрона

    Появилось видео, на котором российские бойцы ушли на багги от украинского дрона

    Появилось видео ухода российских бойцов на багги от украинского дрона
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появилось видео с камеры на каске российского военного. Во время поездки бойцы увидели, что на них летит FPV-дрон. Водитель ускорился и начал маневры, чтобы запутать дрон, один из солдат приготовился выпрыгнуть на ходу.

    Далее возле машины раздался взрыв, и все бойцы быстро покинули ее. Один из солдат начинает опрашивать сослуживцев, не ранены ли они.

    Затем дрон-детектор у одного из солдат вновь подал сигнал о приближающемся БПЛА, передает РИА «Новости».

     «Он пытался подбить другую багги, ехавшую по этой дороге. Она тоже следовала на максимальной скорости, но на ее пути находился подбитый транспорт ВСУ и воронки от снарядов», – рассказал военный с позывным «Весна», на чью камеру было снято видео.

    «Мы думали, сейчас наших подобьют, потому что ему (водителю багги –прим. ВЗГЛЯД) придется сбрасывать скорость. Но они резко остановились и рассредоточились, не хотели быть добычей», – добавил боец.

    По украинскому дрону был открыт огонь из автоматов, беспилотник был сбит.

    «Весна» рассказал, что дрон разорвался недалеко от одного из военных, но тот уцелел. Багги оказалась подбита осколками, ее пытались поставить на ход.

    Позже на этой дороге был сбит еще один беспилотник, которым также пытались подбить багги.

    По словам российского военного, после оставления ВСУ Авдеевки стали часто появляться украинские беспилотники, которыми ВСУ пытаются замедлить продвижение российской армии вперед.

    Коментарии (6)
    Главное
    Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН об «оккупированных» территориях Украины
    Трамп заявил, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана
    США перехватили над Ютой высотный аэростат
    NTV: Бойцы ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия
    Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях «сюрприза» в Черном море
    Су-34 и Су-35 уничтожили командный пункт ВСУ на Купянском направлении
    Шойгу: Всему миру понятно, что автомат Калашникова – лучший

    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу

    Армения решила «заморозить» участие в ОДКБ. Об этом премьер республики Никол Пашинян заявил в интервью французским СМИ. Между тем эксперты отмечают, что такая процедура уставом организации в принципе не предусмотрена, а площадка для озвучивания решения выбрана не случайно. Какие цели преследует Ереван и как Москве на это реагировать? Подробности

    Перейти в раздел

    «Умение грамотно обращаться с оружием может спасти жизни»

    «На сборах у девочек в основном идут занятия по оказанию медицинской помощи, а у мальчиков – оружие и строевая». Директор Центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС Борис Илюхин ко Дню защитника Отечества рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как в школах проходят занятия по возрожденному курсу начальной военной подготовки (НВП). Подробности

    Перейти в раздел

    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

    Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. При этом ранее в гонке за пост фигурировала премьер Эстонии Кая Каллас. По мнению экспертов, теперь итоговый расклад в альянсе становится очевидным. Что заставило США остановить свой выбор именно на Рютте и как к его кандидатуре следует относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............