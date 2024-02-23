Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
FT: В Европе задумали выделить 1,5 млрд долларов для снарядов Украине
Страны Европы пытаются найти 1,5 млрд долларов, чтобы профинансировать передачу артиллерийских снарядов киевскому режиму, пишет Financial Times.
Сбор средств для снарядов Украине предложила Чехия, она таким образом пытается скомпенсировать задержки в поставках боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times
По данным канадского CBC, предложение поддержали Дания и Нидерланды. Канада может направить на закупку 30 млн канадских долларов. Глава канадского минобороны Билл Блэр заявил, что переговоры с Чехией по этому вопросу ведутся.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основной «краткосрочной целью» стратегии развития оборонной промышленности Европы станет продолжение поставок оружия Киеву.