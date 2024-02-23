Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов
Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.
Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что, если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».
Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.