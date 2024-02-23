Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.27 комментариев
В США спрогнозировали взятие Россией новых украинских территорий
Профессор Миршаймер: Россия возьмет контроль над еще большим количеством территорий Украины
Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.
Он предположил, что боевые действия не продляться до 2025 года, а перед перемирием Россия возьмет под контроль новые украинские территории, передает РИА «Новости».
По словам Миршаймера, Запад не перестанет провоцировать Россию даже в случае мирного урегулирования конфликта и будет пытаться дестабилизировать ситуацию в новых российских регионах.
Ранее корреспондент NBC News Ричард Энгл заявил, что после потери Авдеевки Украина может резко потерять и другие территории.