  • Новость часаБайден анонсировал более 500 санкций против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    Россия ответила на новые санкции ЕС
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    El Pais: Власти Испании передали фальшивые документы Кузьминову
    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    32 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    23 февраля 2024, 16:16 • Новости дня

    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием

    Политолог Рудаков: В Чувашии успехи экономического развития сопровождаются реальным улучшением жизни граждан

    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чувашия является примером успешного и динамичного экономического развития. Растет и туристическая привлекательность региона. Важно, что там стремятся не только закрепить этот успех, но и развить его, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

    «В ходе поездок по регионам России президент постоянно делает акцент на том, что успехи в экономическом развитии должны сопровождаться реальным улучшением жизни людей. В Чувашии эта стратегия успешно реализуется, причем не только в крупных городах, но и в глубинке», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Посетив культурный центр в Цивильске и ФАП в селе Рындино, Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на первостепенной важности создания современной медицинской и социальной инфраструктуры в небольших городах и в сельской местности. Это одно из важнейших направлений реализации президентского курса на развитие России как современной, комфортной и благоустроенной страны. В свою очередь, народ это видит и поддерживает инициативы лидера», – добавил спикер.

    Собеседник также объяснил, как Чувашии удалось добиться высоких экономических показателей. «Регион является примером успешного и динамичного развития. Республика занимает лидирующие позиции по показателям промышленного роста. По итогам 2023 года Чувашия заняла второе место в России по росту промышленного производства – на 27,2%, также второе место по росту обрабатывающего сектора – плюс 32,1% за год», – перечисляет он.

    По его словам, положительной динамике способствовало увеличение объемов господдержки более чем в 20 раз, создание необходимой инфраструктуры для бизнеса и усилия тысяч специалистов промышленного комплекса Чувашии. «Еще одним важным показателем стал рост поступлений в бюджет», – убежден аналитик.

    «За 2023 год доходы региона составили 106,5 млрд рублей, что на 13% больше относительно прошлого года и на почти 60% – по сравнению с 2029 годом. Во многом достижения стали возможны благодаря тому, что в регионе разработали инвестиционные профили для всех муниципальных образований. Это стратегические документы, опирающиеся на ресурсный потенциал и социально-экономическое положение каждого из муниципалитетов», – объясняет политолог.

    «Важно подчеркнуть, что успехи Чувашии ощутимы не только в сфере развития промышленности, но и на других направлениях. Очевиден рост туристической привлекательности. Только за минувший год увеличение турпотока составило более 800 тыс. человек. А это действительно внушительные цифры», – говорит эксперт.

    «Показательно и стремление региона развить этот успех, о чем свидетельствуют не только внимание к историческим достопримечательностям, но и создание новых туристических объектов. Одним из подтверждений такой деятельности служит создаваемая в Чебоксарах грандиозная ландшафтная композиция в виде огромной карты России», – заключил Рудаков.

    Накануне президент Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Чувашскую Республику. Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций.

    Путин отметил, что все регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – цитирует президента сайт Кремля.

    Также президент осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту.

    Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо».

    В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

    Коментарии (34)
    23 февраля 2024, 10:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену

    Турецкая газета dikGAZETE раскрыла, как Путин мастерски преподал историю Блинкену

    СМИ раскрыли, как Путин мастерски «преподал» историю Блинкену
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин преподал американцам урок истории, ловко подловив госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о бегстве его прадеда из России в 1904 году, пишет турецкая газета dikGAZETE.

    Авторы публикации напомнили, что Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал Блинкена «нашим человеком», напомнив, историю госсекретаря США о том, как «его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов», передает РИА «Новости».

    Журналист указал, что глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники даже не поняли, что произошло, и как сами того не желая согласились со словами Путина об украинском государстве.

    Напомним, Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин. В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими.

    Коментарии (7)
    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

    Коментарии (12)
    23 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна

    Политолог Бордачев: Заявления премьера Армении является политическими, а не юридическими

    Политолог разъяснил посыл заявления Пашиняна
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Никол Пашинян своим заявлением о «заморозке» участия Армении в ОДКБ послал сигналы одновременно и Западу, и России. Москве на такие выпады остро реагировать не стоит. Тем более, что Устав ОДКБ не предполагает приостановку участия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Начать стоит с того, что в уставе ОДКБ не предусмотрена процедура «заморозки» участия. Там есть возможность выхода и вывода другими странами государства из объединения. Таким образом, заявление премьер-министра Армении является риторическим приемом», – объяснил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «На деле же Пашинян охарактеризовал фактические отношения между Ереваном и совместными органами ОДКБ – неучастие республики в этой работе. Речь идет о политическом, а не юридическом заявлении», – добавил он.

    «Очевидно, что премьер посчитал уместным выступить в таком ключе, чтобы отправить определенные сигналы – выразить в очередной раз свое недовольство России и оказать Западу дружественный жест. При этом я не думаю, что Пашинян настолько продвинулся в своих размышлениях, что всерьез рассчитывает на какую-то действенную помощь со стороны Франции или США в области безопасности», – указал политолог.

    «И в этом контексте будет любопытно посмотреть на реакцию Баку. Потому что Азербайджан оказывает военное давление на Армению. И Ереван этому давлению полностью поддается, абсолютно потеряв способность хоть сколько-нибудь самостоятельно обороняться», – обращает внимание спикер.

    «Что касается России, я убежден, что Москва находится в постоянном контакте с правительством Армении, идет какой-то диалог. И делать какие-то резкие движения в этом плане, вероятно, не стоит», – заключил Бордачев.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ, сообщает France24. Комментируя возможность закрытия российской военной базы в Армении, Пашинян сказал, что сейчас «речь об этом не идет».

    При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Там также предположили, что речь идет о потенциальном неучастии Армении в мероприятиях ОДКБ.

    Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Звезде» также указал на то, что республика не уведомляла стран-участниц о своих намерениях. «Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений», – сказал он.

    Напомним, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин указывал, что Пашинян «потребительски относился к ОДКБ и использовал договор для того, чтобы сложить с себя ответственность за потерянный Карабах».

    Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием на разных площадках, отношением».

    Коментарии (24)
    22 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.

    Путин прибыл на МФЗ, где начинается трасса М-12, из Казани за рулем «КамАЗа», вместе с ним в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

    На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

    Ранее Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

    Коментарии (15)
    22 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликовано видео поездки президента России Владимира Путина по трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа» в компании вице-премьера России Марата Хуснуллина.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте. До трассы М-12 «Восток» подбросите?» – обратился Хуснуллин к главе государства, пока тот занимал место водителя. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в четверг Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ), где начинается трасса М-12, из Казани он приехал за рулем «КамАЗа». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Российский лидер в ходе визита в Казань также совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал этот ракетоносец надежным новым самолетом.

    Коментарии (8)
    22 февраля 2024, 23:43 • Новости дня
    Белый дом связал оскорбление Байдена в адрес Путина с нацбезопасностью

    Представитель Белого дома Кирби связал оскорбление Байдена в адрес Путина с угрозами нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби утверждает, что оскорбительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связано с «серьезным беспокойством» относительно нацбезопасности, когда речь идет о России.

    Кирби заявил, что Байден «сфокусирован на этом», когда обсуждает «угрозы и вызовы, исходящие от Владимира Путина и от России». В числе вызовов, которые, как утверждает Вашингтон, исходят от России, Кирби назвал боевые действия на Украине, сотрудничество России и Ирана, а также приписываемые Москве намерения разместить в космосе противоспутниковое оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания, указав, что называл Байдена в качестве более предпочтительного для России президента США. Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    Коментарии (6)
    22 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    Посольство России в США выразило протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Вашингтоне направило жесткую ноту протеста в Госдепартамент США после грубых высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

    Подобные высказывания Байдена указывают на бессилие и отсутствие здравого смысла в нынешней политике Вашингтона в отношении Москвы, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

    Как отметил Антонов, нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, «да и американские власти на это не пойдут».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина. Сам российский лидер с иронией отреагировал на высказывания главы США.

    Коментарии (3)
    23 февраля 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин назвал участников СВО подлинными народными героями

    Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и назвал участников СВО подлинными народными героями

    Путин назвал участников СВО подлинными народными героями
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, поздравил «ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу». Он отметил, что День защитника Отечества является «одним из самых почитаемых в России» и «давно стал народным».

    Президент подчеркнул, что Россия гордится своими армией и флотом, их «верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов», а «защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью».

    «В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что российские военные «достойно продолжают славные воинские традиции». Он указал, что «на переднем крае сегодня – участники специальной военной операции», которые защищают Россию.

    Участников СВО Путин назвал «подлинными народными героями». «Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», – заявил президент, выразив военным благодарность за «самоотверженное служение Отечеству».

    Путин отметил, что России, учитывая «тревожные вызовы и риски», необходимо укреплять Вооруженные силы, которые могут гарантировать ее безопасность и суверенное развитие. Он сообщил, что доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95%, в их морской составляющей – почти 100%. Россия приступила к серийному выпуску гиперзвуковых ракет «Циркон», заканчиваются испытания других ударных комплексов, в состав ВМФ введены новые стратегические подводные лодки, войскам переданы четыре ракетоносца Ту-160М.

    «В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой», – сказал Путин, подчеркнув, что работа проводится «системно и последовательно». Он указал, что «кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения». В частности, речь идет о высокоточных средствах поражения, БПЛА, танках, бронемашинах, артиллерии, а также о системах ПВО, контрбатарейной борьбы, средствах связи и разведки. «На очереди – разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», – сказал президент.

    В числе первоочередных задач Путин назвал повышение боевой выучки и слаженности частей и соединений, а также подготовку командиров. Он подчеркнул, что в данном вопросе прочной опорой становятся «сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались» и «ведут за собой солдат». По словам Путина, «за ними будущее нашей армии и флота».

    «Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас надежной опорой в жизни и на службе», – сказал президент.

    В четверг президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец». Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова.

    Коментарии (8)
    22 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин: Уровень безработицы в России достиг исторически низкого уровня
    Путин: Уровень безработицы в России достиг исторически низкого уровня
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика демонстрирует исторически низкий уровень безработицы, который составляет 2,9%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Чувашии.

    «Уровень безработицы в регионе – он даже ниже, чем в среднем по России. У нас и по России-то на минимальном историческом уровне находится – 2,9%. А в Чувашии – 2,3%. Это очень хорошая динамика. Она говорит о том, что загружаются производственные мощности, меняется структура региональной экономики, растет занятость, а значит, и доходы, и благополучие семей должны подрастать», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин прилетел в Чувашию, в ходе рабочего визита он осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин отметил пагубное влияние импорта на хмелеводство в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пристрастие пивоваров к импорту сырья привело к снижению производства хмеля в России, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию Чувашской Республики.

    Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о восстановлении хмелеводства в республике, которая во времена Советского Союза производила 80% хмеля в стране, а в последующие годы производство снизилось, передает ТАСС.

    «Это потому, что производители продукции, которая на основе хмеля выпускается, предпочитали завозить его из-за границы», – сказал глава государства.

    В ходе совещания Путин также указал на хороший потенциал для роста в регионах России.

    Коментарии (1092)
    22 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин посетил сельский фельдшерский пункт в Чувашии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Чувашскую Республику осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино.

    Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту, передает ТАСС.

    Медпункт построен в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ». На его создание было выделено порядка 7 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин прилетел в Чувашию

    Путин из Татарстана прилетел в Чувашию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня.

    Путин прибыл с рабочим визитом в Чувашскую Республику, где проведет ряд встреч, передает ТАСС.

    Ранее президент два рабочих дня провел в Татарстане. Он принял участие в открытии Игр будущего.

    Кроме того, совершил полет на бомбардировщике Ту-160М, а за рулем «КамАЗа» прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2024, 22:22 • Новости дня
    Путин рассказал о готовности Китая упростить въезд для дальнобойщиков

    Путин сообщил о готовности Китая упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток» российский президент Владимир Путин сообщил о готовности Китая упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России.

    Один из участников встречи пожаловался на то, что дальнобойщикам для въезда в Китай требуется оформить визу для профессиональных водителей, а сделать это можно только в приграничных российских регионах, в других ее не выдают, передает РИА «Новости».

    «Я не помню, честно говоря, какого года это межправсоглашенине между Россией и Китаем, оно действует до сих пор, и китайская сторона его полностью выполняет, это все делается в рамках межправсоглашения», – сообщил Путин.

    По его словам, «соответствующие ведомства над этим работают». Как отметил президент, «если что-то менять, то, конечно, китайская сторона права в этом смысле, такие вопросы решаются на основе взаимности», то есть России нужно предпринять аналогичные меры.

    Путин заверил, что ведомства «сейчас работают», а «китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами». «Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», – заявил Путин, отметив, что «дело даже не в них, скорее всего, в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение».

    Путин также пообещал при возможности ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в районе Владивостока на границе с Китаем, указав, что «поток огромный – в разы увеличился в Китай, а потом дальше».

    Можно подумать и о расширении льготного лизинга на новых производителей грузовой техники, которые будут занимать освободившиеся производственные площадки, но надо обсудить это с участниками рынка, в том числе с «КамАЗ», заявил президент.

    Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают наилучший период в их многовековой истории.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 14:40 • Новости дня
    Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Председатель Совфеда Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток: серые, черные и зеленые с защитной вставкой.

    Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию подарка для президента, он отметил, что такие же перчатки, а еще носки и другие теплые вещи от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону СВО, передает ТАСС.

    Отмечается, что две шерстяные пары для Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике.

    Матвиенко заявила о своем намерении сделать такой подарок в день торжественной церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград» на Балтийском заводе. Она пообещала подарить Путину перчатки, так как без них «очень холодно на улице».

    Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», следует выпороть.

    Коментарии (0)
    Главное
    Премьер Грузии заявил о «максимальной» поддержке Украины
    В Берлине призвали создать «мост» дружбы между Россией и Германией
    Появилось видео ухода российских бойцов на багги от украинского дрона
    Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей
    Россия напомнила об обязательствах Литвы по калининградскому транзиту
    Сериал «Алиса не может ждать» сняли с онлайн-показов
    Мыши перегрызли провода на западных боевых машинах на Украине

    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу

    Армения решила «заморозить» участие в ОДКБ. Об этом премьер республики Никол Пашинян заявил в интервью французским СМИ. Между тем эксперты отмечают, что такая процедура уставом организации в принципе не предусмотрена, а площадка для озвучивания решения выбрана не случайно. Какие цели преследует Ереван и как Москве на это реагировать? Подробности

    Перейти в раздел

    За что бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

    «Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки. Как формировалось это теперь уже легендарное соединение и в чем его уникальность? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину

    Власти Польши наконец-то вмешались в ситуацию на границе с Украиной, хотя еще недавно наблюдали за ней чуть ли не со злорадством. Разгонять польских фермеров посланы силовики, но не для того, чтобы обеспечить функционирование обещанного Киеву общего рынка с ЕС. Украине дают понять, что она нужна только как оружие против России. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............