Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.20 комментариев
Путин встретился с главой Чувашии
Путин провел встречу с главой Чувашии Николаевым
В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором региона Олегом Николаевым, сообщают информационные агентства.
До этого Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Чувашии. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций, передает ТАСС.
Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо», – передает РИА «Новости».
Напомним, Путин прибыл в Чебоксары из Казани, где он пробыл два рабочих дня и принял участие в открытии Игр будущего.