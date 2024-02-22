Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.16 комментариев
Путин указал на хороший потенциал для роста в регионах России
Все российские регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть и использовать, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития Чувашской Республики.
Как указал Путин, все регионы России имеют хороший потенциал для роста. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – добавил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России.