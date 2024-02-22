  • Новость часаКремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
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    22 февраля 2024, 21:10 • Новости дня

    Путин указал на хороший потенциал для роста в регионах России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все российские регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть и использовать, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития Чувашской Республики.

    Как указал Путин, все регионы России имеют хороший потенциал для роста. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – добавил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России.

    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

    Коментарии (28)
    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. Глава государства считает, что американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

    Коментарии (13)
    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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    22 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода для полета на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, он совершит полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Кортеж президента подъехал прямо самолету, для полета Путин надел специальный костюм, передает ТАСС.

    На ВПП главу государства приветствовал ожидавший его экипаж, затем Путин поднялся на борт.


    Днем ранее глава государства осмотрел такой самолет в цеху завода, он поднялся в кабину и сел за штурвал.

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    22 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин завершил полет на Ту-160М
    Путин завершил полет на Ту-160М
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

    Еще около 45 минут потребовалось, чтобы провести предполетную подготовку, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

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    22 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    Путин за рулем Камаза прибыл на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 «Восток» под Казанью.

    Путин прибыл на МФЗ, где начинается трасса М-12, из Казани за рулем «КамАЗа», вместе с ним в кабине сидел вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

    На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

    Ранее Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

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    22 февраля 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что Ту-160М – надежный новый самолет.

    Путин заявил, что у него хорошие впечатления от полета на Ту-160М, техника отличная, передает ТАСС.

    «Мы получаем новую технику, техника отличная! Она, действительно, нового поколения… Как я сказал командиру судна и сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», – сказал президент.

    «Это действительно новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет», - добавил он.

    Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) способен нести ядерное оружие и является составляющей ядерной триады России.

    Ранее сообщалось, что полет Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М завершен, глава государства пробыл в небе 30 минут.

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    22 февраля 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России жилье строится в больших объемах, таких показателей в стране ранее не было, заявил президент Владимир Путин на встрече с властями Татарстана.

    Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе «по жилью большой прорыв». По его словам, в Татарстане ранее столько не строили.

    «Мы никогда в стране столько не строили», – ответил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал подумать о льготной ипотеке для регионов.

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    22 февраля 2024, 02:29 • Новости дня
    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе

    Лавров отметил «остервенение» на Западе из-за интервью Путина Карлсону

    Лавров оценил реакцию на интервью Путина Карлсону на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На Западе интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону встретили «с остервенением», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что в интервью оказалась «изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул двойные стандарты Запада и готовность западных стран пожертвовать дипломатией ради силового противоборства, «гибридных войн» и желания нанести сопернику стратегическое поражение.

    Запад «подтачивает базовые устои международного общения», а «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление», заявил он. Лавров указал, что попираются нормы права, в том числе «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов».

    Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытках прикрыть стремление к доминированию красивыми лозунгами. Он заявил, что Запад «вместо ооноцентричной архитектуры продвигает узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы», делит мир на «цветущий сад» и «джунгли».

    «По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    21 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Путин сыграл в фиджитал флорбол

    Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол

    Путин сыграл в фиджитал флорбол
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин после торжественной церемонии открытия Игр будущего осмотрел зоны проведения турнира, сыграл в фиджитал флорбол (разновидность хоккея с мячом) и забил гол.

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел экскурсию для лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они посетили стенды гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона, передает ТАСС.

    Также президенты зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2, передает РИА «Новости».

    Напомним, состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

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    22 февраля 2024, 14:51 • Новости дня
    Песков: Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

    Представитель Кремля Песков: Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

    Tекст: Александра Юдина

    Полет президента Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, полет президента на Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО – Вlackjack) продлится до 40 минут, однако маршрут не раскрывается, так как это – «военная тайна», пишет ТАСС.

    Для полета на ракетоносце Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.

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    22 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин начал полет на Ту-160М

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин начал полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец».

    Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова, передает ТАСС.

    Такие сверхзвуковые самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что полет президента на модернизированном ракетоносце продлится до 40 минут.

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    22 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин назвал причины снижения рождаемости в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в целом и Татарстан в частности сталкивается со снижением рождаемости, однако иногда причиной этого становится рост благосостояния, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Татарстана, открывая перинатальный центр казанской больницы №7.

    Путин обратил внимание главы Татарстана Рустама Минниханова на «определенное снижение рождаемости» в регионе с 2019 года. «Судя по всему, этот процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией, – отметил президент. – Он связан с множеством факторов, <…> с образом жизни и уровнем благосостояния».

    «По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки – образование, пост-образование, получение каких-то дополнительных знаний. Потом все рождение ребенка откладывается, откладывается – и Татарстан не исключение», – передает ТАСС слова Путина.

    «Это не связано с особыми событиями в мире, в нашей стране, – уточнил президент России. – 2019 год – стабильное все было развитие такое. Правда там потом пандемия, конечно».

    «Мужчины у нас достаточно крепкие, женщин уговорим», – пообещал Путину Минниханов и отметил, что в республике идет работа по сокращению числа абортов. «Дело даже не в мужчинах», – откликнулся глава государства. «Нужно сопровождать с определенными информационными программами весь этот процесс, – согласился он с просветительской работой. – Количество третьих, четвертых рождений в Татарстане увеличивается, а общая рождаемость – падает».

    Обратившись к сотрудникам перинатального центра, Путин отметил: «Очень важно, за что <…> хотел бы поблагодарить <…>: у нас исторически низкий уровень детской смертности». «А в Татарстане – ниже, чем по стране в целом. Это здорово, это хороший результат!» – похвалил президент.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, какие задачи стоят перед Россией в Год семьи.

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    22 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Медведев заявил о колоссальном авторитете Путина в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Кандидат в президенты России Владимир Путин обладает колоссальным авторитетом в стране, заявил зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, напомнил, что съезд «Единой России» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на мартовских президентских выборах.

    «Мы всячески стараемся помочь в продвижении нашего кандидата, хотя и так у Владимира Владимировича [Путина] в этом смысле все в порядке, он обладает колоссальным авторитетом в нашей стране», – сказал Медведев.

    Говоря о предвыборной программе Путина, зампред СБ отметил, что кандидат формирует ее сам. Более того, эта программа, по его словам, может быть шире, чем программа «Единой России».

    Он подчеркнул, что Путина поддерживают не только те, кто голосует за «Единую Россию», и отметил, что партия будет готова к тому, чтобы реализовать те идеи, с которыми кандидат идет на выборы. «Часть из них, по сути, в таком предвыборном ключе, наверное, он озвучит в ходе произнесения послания в конце этого месяца», – предположил Медведев.

    Зампред Совбеза России также выразил уверенность, что Путин одержит победу на мартовских выборах с высочайшим результатом.

    Выборы президента России пройдут 15–17 марта.

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    22 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    Кремль показал видео поездки Путина на «КамАЗе» по трассе М-12
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликовано видео поездки президента России Владимира Путина по трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа» в компании вице-премьера России Марата Хуснуллина.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте. До трассы М-12 «Восток» подбросите?» – обратился Хуснуллин к главе государства, пока тот занимал место водителя. Видео публикует Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в четверг Путин посетил многофункциональную зону (МФЗ), где начинается трасса М-12, из Казани он приехал за рулем «КамАЗа». На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

    Российский лидер в ходе визита в Казань также совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Он провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал этот ракетоносец надежным новым самолетом.

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