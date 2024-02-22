Путин заявил о рекордных показателях строительства жилья в России

Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.10 комментариев
Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.
«Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.
По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.
Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.
Путин встретился в Казани с главой Республики Сербской Додиком
Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений между странами, передает ТАСС.
«Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдет на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – подчеркнул российский президент.
Перед визитом в Казань президент Республики Сербской находился с рабочим визитом в Белоруссии, где провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент Республики Сербской исключил вступление в НАТО.
«В добрый путь», – объявил российский лидер после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии, передает ТАСС.
Напомним, Владимир Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.
Такое предложение озвучил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Российского государства. «Супер», – отреагировал Путин на эту идею, передает ТАСС.
Встреча глав России и Казахстана прошла в Казани, где сегодня открывается первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».
«Я много раз подчеркивал и еще раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников (на Играх будущего) из более чем 100 стран, из 104 стран приехали, с разных континентов», – сказал Путин.
Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.
«Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов», – сказал Путин, передает ТАСС.
«Игры будущего» являются даром России мировой спортивной семье, они свободны от политической конъюнктуры и двойных стандартов, подчеркнул российский лидер. Путин назвал «Игры будущего» уникальной историей для мирового спорта и подчеркнул, что эта история начинается в России.
Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.
Лавров отметил «остервенение» на Западе из-за интервью Путина Карлсону
Лавров на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что в интервью оказалась «изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей», передает ТАСС.
Министр подчеркнул двойные стандарты Запада и готовность западных стран пожертвовать дипломатией ради силового противоборства, «гибридных войн» и желания нанести сопернику стратегическое поражение.
Запад «подтачивает базовые устои международного общения», а «объективный процесс формирования многополярного миропорядка» встречает «серьезное сопротивление», заявил он. Лавров указал, что попираются нормы права, в том числе «суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов».
Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытках прикрыть стремление к доминированию красивыми лозунгами. Он заявил, что Запад «вместо ооноцентричной архитектуры продвигает узкоблоковые альянсы» и «закрытые клубы», делит мир на «цветущий сад» и «джунгли».
«По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами. Так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права», – сказал он.
Напомним, Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.
Глава государства обратил внимание на то, сколь представительная делегация приехала на турнир из Казахстана. «Ваши ребята, спортсмены, приехали сюда и будут выступать по 13 дисциплинам. Такая команда серьезная у вас, много креативных молодых людей. Для меня даже было неожиданно, что такая представительная делегация из Казахстана», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.
Игры будущего пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
Ранее Владимир Путин поддержал идею провести следующие Игры будущего в Казахстане.
Напомним, в среду российский лидер прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.
Политолог Данилин прокомментировал вручение президентом госнаград воинским частям и подразделениям ВКС
«Герои СВО – это не просто военные, это элита российского общества. И пусть некоторые еще не осознали этого, но мы прямо сейчас наблюдаем становление этой элиты. Что важно, статус этот присвоен не просто так, а по заслугам, по достоинству, по долгу, выполняемому в ходе спецоперации», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
«Я напомню, что боевые летчики ежедневно на поле боя выполняют операции для поддержки сухопутных сил и подавления противника. К примеру, недавнее освобождение Авдеевки в ДНР произошло в том числе благодаря высочайшей квалификации и героизму пилотов», – указал он.
«Крайне важно, что наш президент постоянно лично демонстрирует общественное уважение и почет к участникам СВО, к тем, кто рискует жизнью. И глава государства, и общество живут с глубоким уважением и чувством признательности за то, что бойцы защищают Родину, возводя на пьедестал чувство любви к стране. То, что еще недавно можно было считать просто высокопарными словами, теперь стало частью нашей реальности», – резюмировал политолог.
В среду президент Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил (ВКС). Орденом Суворова он наградил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава. Орденом Жукова – летчиков 15-й бригады армейской авиации. Орденом Кутузова – 487-й отдельный вертолетный полк.
«Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – сказал Путин.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинское небо становится доступнее для российской боевой авиации.
Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел экскурсию для лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они посетили стенды гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона, передает ТАСС.
Также президенты зашли в зал YOTA Phygital Moba, где шел турнир по Dota2, передает РИА «Новости».
Напомним, состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Все дисциплины поддерживают концепцию фиджитал – объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.
Комментируя ТАСС тот факт, что на открытии Игр будущего глава государства сидел рядом со спортсменкой, Песков подчеркнул, что Валиева один из послов Игр фиджитал. Он добавил, что Путин, конечно, поддерживает фигуристку.
Путин в Казани сегодня дал старт международному мультиспортивному турниру «Игры будущего». Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре «Казань-Экспо».
Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.
Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом россиян
«Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин вместе с лидерами других стран принял участие в открытии фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани.
«Послание (состоится) в 12.00 мск в Гостином дворе», – сообщил источник РИА «Новости». Накануне мероприятия участвующим в нем законодателям предстоит сдать ПЦР-тесты, сказал он.
Другой источник агентства уточнил, что депутаты и сенаторы отправятся на выступление главы государства с посланием централизованно – в 10.30 мск.
Ранее сообщалось, что Путин в ходе послания Федеральному собранию обозначит задачи на ближайшие шесть лет.
Путин провел встречу с главой Киргизии Жапаровым в Казани
Российский лидер отметил, что отношения России и Киргизии успешно развиваются во всех сферах, передает РИА «Новости».
«Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами», – сказал Путин.
Отношения стран развиваются и в гуманитарной сфере, отметил он. Российский лидер поблагодарил Жапарова за то, что власти Киргизии уделяют внимание развитию русского языка в стране.
Ранее Путин также встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком и поблагодарил его за поддержание отношений между странами.
«У нас очень интенсивно развиваются экономические связи по основным направлениям, перспективы [взаимодействия] хорошие выстраиваются… Я, честно говоря, даже не вижу никаких вопросов, которые бы требовали дополнительного решения с нашей стороны, с нашего уровня», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.
«Я не знаю ни одной проблемы, которой мы бы не решали, особенно после наших встреч, – сказал Путин. – В том числе и благодаря нашим личным отношениям, – я думаю, это тоже фактор такой серьезный, – мы двигаемся вперед и, уверен, будем двигаться в хорошем темпе», передает ТАСС.
«Будем двигаться по всем направлениям. Прежде всего это касается, конечно, экономики», – отметил глава Российского государства.
Путин приветствовал приезд Рахмона на Игры будущего в Казани. «Не буду скрывать: никогда не видел вживую соревнования по этим смешанным видам спорта, – признался Путин. – Я знаю, что есть представительство из Таджикистана, вместе посмотрим».
Напомним, в среду Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.
Ранее Путин по итогам переговоров Рахмоном заявил, что Москва и Душанбе будут углублять сотрудничество в сфере обороны, а также военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество.