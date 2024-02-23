Эксперт Кевин заявил, что украинская армия и государство деморализованы из-за военных побед России

Tекст: Вера Басилая

Австралийский эксперт считает, что можно считать, что Россия уже победила в военной операции на Украине. По его словам, Киев очень слаб, экономика и энергетика Украины почти разрушены, а существование государства пока искусственно поддерживается Западом, передает ТАСС.

Кевин указал, что ВСУ были фактически разгромлены или блокированы превосходящими в военном отношении российскими войсками по всей линии фронта в новых регионах России, а также на юго-востоке Харьковской области, которая все еще находится под Украиной. Кроме того, ВС России продолжают двигаться вперед.

Аналитик уверен, что никакая военная техника и вооружения не помогут ВСУ изменить положение вещей на поле боя, а дополнительная помощь Киеву только лишь отсрочит неизбежное поражение и приведет к новым бессмысленным потерям.

По словам Кевина, Украина потеряла с февраля 2022 года три подготовленные Западом армии, а поражение в Авдеевке серьезно ударило по боевому духу ВСУ. Он предупредил, что при серьезном наступлении российских войск наступит полный коллапс и поражение украинской армии в течение нескольких дней или недель.

Эксперт подчеркнул, что Кремль не желает уничтожать население Украины и инфраструктуру, о чем говорит неторопливое продвижение ВС России. По его словам, остается открытым вопрос: где пройдет граница между Россией и денацифицированным, географически меньшим и политически нейтральным украинским государством?

Газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара.