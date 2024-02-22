Российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

ВСУ могут оказаться в клещах под Угледаром, находящимся в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко, передает РИА «Новости». «Авдеевка – все. Курахово приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если войска РФ там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск», – заявила она.

По ее словам, один из батальонов уже «может становиться в круговую оборону» из-за «проседания» на флангах и отхода соседних подразделений под давлением превосходящих формирований ВС РФ. В связи с этим Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить здесь как можно скорее вторую линию обороны.

Ранее Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщало, что российскими войсками с помощью ударов бомбардировочной авиации и артиллерии в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Равнополя и Приютного были уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции РЭБ «Буковель».

В другом сообщении ведомство отчиталось о поражении в районах Угледара мест скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, ВС РФ сумели взять под контроль село Победа на Донецком направлении. Также поражение нанесено 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригадам противника.

Ранее эксперты уже прогнозировали возможность активного продвижения в направлении Угледара. Так, Александр Перенджиев, член экспертного совета «Офицеров России», отмечал, что взятие Авдеевки способно обеспечить совершение различных маневров по территориям ДНР, до сих пор оккупированных противником.

Однако в настоящее время российские эксперты склонны описывать ситуацию более прагматично. По их мнению, Угледар может быть взят в клещи, но лишь при соблюдении ряда условий. В частности, для этого необходимо освободить Новомихайловку. И только после освобождения этого участка фронта ВС России смогут в более комфортных условиях сосредоточиться на овладении городом Курахово.



«ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

Украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – уточняет Онуфриенко.

Военный корреспондент Федор Громов также допускает, что группировка противника в Угледаре может быть взята в «клещи». «Но это станет возможным только тогда, когда российские войска возьмут Новомихайловку», – уточнил он, добавив, что без физического контроля путей снабжения ВСУ об окружении противника речи быть не может.

Как долго и упорно противник будет пытаться сохранить свои позиции в Угледаре, зависит от возможностей украинского военного руководства оказывать поддержку этой группировке, считает собеседник. «Если ВСУ будут получать снаряды, если будут перебрасываться дополнительные подразделения, то это, конечно, затянет освобождение города. В некотором смысле может повториться ситуация, которая была в Артемовске», – пояснил Громов.

«Если же формирования не получат соответствующие ресурсы, все может закончиться в считаные недели, – пояснил военкор. – При этом нам, вероятно, стоит учесть опыт Авдеевки. В частности, при штурме большую роль сыграли ФАБы. И мне кажется, в данном случае они также могут быть серьезным подспорьем».

«Напомню, так произошло в Авдеевке – ВСУ перебросили туда 3-ю штурмовую бригаду слишком поздно, и она уже не могла изменить ситуацию.

Период городских боев в этом населенном пункте не продлился дольше двух недель. Впрочем, большую роль сыграли ФАБы. Мне кажется, такую тактику стоит применить российским силам и на Угледарском направлении».

Боевые операции по ликвидации укрепрайонов противника наверняка уже разработаны, считает военный эксперт Алексей Леонков. «Для выполнения основной задачи необходимо лишь дождаться подходящего момента, когда риск серьезных потерь с нашей стороны будет минимизирован», – указывает он.

По словам Леонкова, тактика ВС России также выстраивается исходя из задачи защитить мирных жителей. «Мы понимаем, что в населенных пунктах остаются люди. Так, например, было в Авдеевке. Позже специальные группы выводили их в безопасное место, потому что, как показывает опыт, как только противник оставляет позиции, он тут же начинает вести беспорядочный обстрел. Поэтому, продумывая ход операции, наше командование берет в расчет и этот факт», – подчеркнул Леонков.



Российские войска не используют тактику прямого, фронтального удара по укрепленному населенному пункту, акцентирует Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «Они придерживаются логики окружения позиций ВСУ. Это вынуждает противника, лишенного средств подвоза боеприпасов и других необходимых для сопротивления компонентов, выводить войска», – пояснил он.

Такая тактика доказала свою эффективность в Авдеевке, акцентировал собеседник. «Думаю, в Угледаре мы увидим похожее развитие событий», – резюмирует Бартош.