Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Российские войска освободили населенный пункт Победа в ДНР
Российские военнослужащие на Донецком направлении освободили населенный пункт Победа, сообщили в министерстве обороны.
В Telegram-канале российского ведомства также сообщается, что на этом направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Новомихайловка и Красногоровка (ДНР).
Потери ВСУ, по данным Минобороны, составили свыше 410 военнослужащих, танк, три бронемашины, пять автомобилей, польские самоходные артиллерийские установки Krab и «Богдана», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».
Напомним, в середине февраля российские войска освободили Авдеевку, а позднее – населенный пункт Крынки. Вооруженные силы Украины видят риски того, что могут оказаться в клещах в Угледаре.