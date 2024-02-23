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ВСУ потеряли под Авдеевкой редкую инженерную машину на базе Abrams
Forbes: ВСУ под Авдеевкой потеряли тайно переданную США редкую бронемашину на базе Abrams
Российские войска под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, которую США «тайно» передали Киеву в количестве нескольких экземпляров, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на появившееся в Сети видео.
По его словам, таких машин у Украины всего несколько, одна из них была потеряна под Авдеевкой, передает РИА «Новости».
По словам экса, потеря бронемашины оказалась особенно болезненной для ВСУ.
Обозреватель сослался на видео, снятое российским БПЛА, на кадрах видно, как экипаж бросает свою бронемашину M1150, после чего ее поражает боеприпас.
Экс предположил, что машина принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, на вооружении которой стоит наиболее современная техника, переданная Западом.
Обозреватель отмечает, что Assault Breacher является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире. «Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher», – добавил он.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников.