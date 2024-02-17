Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили авиационную технику на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил спецопераций ВСУ, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».
Также за минувшие сутки уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинское Запорожской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.