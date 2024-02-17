Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Российские ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА
В ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (четыре БПЛА), Воронежской (четыре БПЛА), Курской (один БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (шесть БПЛА) областей.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что сбиты пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Брянской области.