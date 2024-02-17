Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Пять бепилотников самолетного типа ликчидированы в Брянской области
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Брянской области, сообщали губернатор региона Александр Богомаз.
«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ», – приводит ТАСС сообщение губернатора.
По его словам, на месте работают оперативные службы, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что ПВО в Калужской области сбила четыре украинских беспилотника