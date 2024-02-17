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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    28 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    17 февраля 2024, 06:26 • Новости дня

    ПВО в Калужской области сбила четыре украинских беспилотника

    ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Людиновском районе Калужской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    «Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

    Он отметил. что на месте работают операвтивные группы, которые сообщают об отсутствии пострадавших и разрушений инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области, по предварительным данным пострадавших нет.

    14 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

    Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» поручено оперативно внести доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в СВО, сообщили в Минобороны России.

    Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Поручение главы военного ведомства касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал», а также всего, что применяется для борьбы с БПЛА.

    В среду Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

    Министр отметил, что опыт применения комплексов вооружения, которые выпускает КБМ, подтвердил в ходе СВО заложенные в них тактико-технические характеристики, они позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

    На прошлой неделе Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.

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    15 февраля 2024, 22:42 • Новости дня
    Байден поручил наладить контакт с Россией по противоспутниковому оружию
    Байден поручил наладить контакт с Россией по противоспутниковому оружию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден потребовал дипломатических контактов с Россией в связи с якобы разрабатываемым противоспутниковым оружием, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

    «Это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», – заявил Кирби на брифинге в четверг, 15 февраля, передает РИА «Новости»,

    Он подчеркнул, что речь идет о «еще не действующих технологиях», которые «не введены в строй».

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    16 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    Перечислены причины превосходства танков Т-80 над американскими Abrams

    MWM: Российские танки Т-80 превосходят американские Abrams

    Перечислены причины превосходства танков Т-80 над американскими Abrams
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine.

    Издание пишет, что российский танк Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом еще и располагает пушкой более крупного калибра, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в публикации отмечается, что у Т-80БВМ – мощный газотурбинный двигатель, благодаря чему он обладает хорошей проходимостью в экстремальных климатических условиях. В материале также подчеркивается, что Россия с начала СВО модернизировала значительное количество военной техники.

    Ранее Military Watch Magazine сравнил Т-80БВМ с немецкими танками Leopard в зоне специальной военной операции. Командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

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    14 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

    При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

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    15 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Российский силы поразили групповым ударом объекты ВПК Украины
    Российский силы поразили групповым ударом объекты ВПК Украины
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России утром четверга нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что данные предприятия осуществляли ремонт и производство авиационных двигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

    Кроме того, целями российских ударов, по данным МО РФ, стали заводы, производившие топливо для украинской военной техники.

    «Цель удара достигнута, все объекты поражены», – говорится в заявлении.

    Утром четверга воздушная тревога действовала по всей Украине. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Львове, Днепре (Днепропетровск), Харьковской и Хмельницкой областях, а также подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

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    16 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Палата представителей США отложила голосование по помощи Киеву до 28 февраля

    Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по вопросам помощи Украине, Израилю и Тайваню

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

    Несмотря на то, что Сенат конгресса при поддержке ряда республиканцев принял вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, из которых 60 млрд должен получить Киев, Палата представителей Конгресса ушла на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав за этот документ, передает ТАСС.

    Отмечается, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон указал, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис – «наиболее серьезную проблему», стоящую перед США.

    Кроме того, Джонсон назвал выработанный сенаторами вариант законопроекта «заведомо непроходным» в Палате представителей.

    Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США в надежде на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

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    16 февраля 2024, 00:47 • Новости дня
    Белый дом: У США нет планов нарушить соглашение о ядерном оружии в космосе

    В Белый доме заявили, что у США нет планов нарушить соглашение о ядерном оружии в космосе

    Tекст: Денис Тельманов

    США не намерены нарушать международное соглашение о запрете на размещение оружия в космосе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать», – сказал Кирби на брифинге, комментируя международное соглашение о неразмещении оружия в космосе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перед этим американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о «размещении ядерного оружия в космосе» для использования против спутников.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.

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    14 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Комплекс активной защиты «Арена-М» представили на квалификационные испытания

    Tекст: Ольга Иванова

    Комплекс активной защиты «Арена-М» представлен на квалификационные испытания, сообщил генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.

    По его словам комплекс предназначен для защиты от противотанковых средств противника, он представлен на квалификационные испытания. Одновременно ведется работа по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующих танков за счет усиления комплексом активной защиты «Арена-М».

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    16 февраля 2024, 22:37 • Новости дня
    В Запорожье решили создать добровольческий батальон из пленных солдат ВСУ

    Власти Запорожской области решили создать добровольческий батальон из пленных солдат ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Запорожской области рассматривают возможность создания добровольческого батальона из взятых в плен военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    По его словам, запорожское подразделение может стать аналогом батальона им. Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.

    «В ближайшее время выйдем с инициативой по поводу того, как правильно использовать людей, которые добровольно сложили оружие или даже были взяты с оружием – мы разбираем каждую ситуацию индивидуально», – приводит слова Балицкого ТАСС.

    По словам губернатора, в последнее время в Запорожской области все чаще фиксируются случаи перехода военнослужащих ВСУ на российскую сторону, а общее количество украинских пленных в регионе достигло к началу зимы 15 тыс. человек.

    «Сейчас эта цифра растет. И это даже не те люди, которых берут в плен именно с оружием, это те, кто сдаются путями, которые можно назвать гражданскими. То есть из госпиталя переводят в больницу, и там человек пытается сбежать и уйти на нашу территорию», – подчеркнул Балицкий.

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    14 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой десантный корабль (БДК) «Александр Шабалин» проекта 775 Балтийского флота (БФ) приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ), сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

    Как сообщил источник ТАСС, после ремонта на КМОЛЗ «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям, государственные ожидаются летом этого года.

    Второй источник подтвердил эту информацию.

    Ранее для восстановления БДК «Минск» решили использовать агрегаты бывшего корабля ВСУ.

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    17 февраля 2024, 04:38 • Новости дня
    Главком ВСУ заявил о выводе подразделений из Авдеевки

    Главком ВСУАлександр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

    «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки... принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – приводит ТАСС сообщение Сырского в соцсети.

    Ранее высокопоставленная представительница Пентагоа сообщила РИА «Новости», что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину.

    Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия.

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    14 февраля 2024, 10:49 • Новости дня
    Начштаба ОДКБ призвал усилить военный потенциал организации

    Начштаба ОДКБ Сердюков в связи с обстановкой на рубежах призвал усилить потенциал организации

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация в мире и обстановка на рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует укрепления военного потенциала организации, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

    Он отметил необходимость совершенствования механизмов обеспечения коллективной безопасности, планомерного укрепления военного потенциала организации, передает ТАСС.

    Сердюков заявил, что главным источником угроз военной безопасности остается деятельность США и стран Запада, которые разрушают основные устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил согласованность позиций стран ОДКБ по военным вопросам.

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    16 февраля 2024, 23:41 • Новости дня
    Шольц признал финансовые трудности Германии из-за поддержки Украины

    Канцлер Германии Олаф Шольц признал наличие у страны финансовых проблем из-за поддержки Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия испытывает «финансовые последствия» из-за поддержки Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «В разговорах с гражданами меня всякий раз спрашивают – правильно ли, что мы так массивно поддерживаем Украину? И я вам говорю совершенно точно – да. Даже если мы, естественно, испытываем финансовые последствия», – передает слова Шольца РИА «Новости».

    По его словам, последствия победы России будут «намного дороже, чем поддержка Украины».

    Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.

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    14 февраля 2024, 13:48 • Новости дня
    Песков назвал беспочвенной обеспокоенность законом о конфискации

    Песков: Обеспокоенность законом о конфискации за фейки о ВС РФ беспочвенна

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывать обеспокоенность по поводу закона о конфискации имущества за распространение лживой информации о Вооруженных силах России беспочвенно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля «однозначно» заявил, что это не имеет ничего общего с практикой конфискации, которая была в советское время, передает ТАСС.

    Напомним, Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

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    16 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Германия поставила ВСУ за неделю 18 бронетранспортеров и разведывательные дроны

    Германия поставила ВСУ за неделю 18 бронетранспортеров, снаряды и разведывательные дроны

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из опубликованного правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен предоставить Киеву.

    Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов, следует из опубликованного правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен предоставить Киеву, сообщает ТАСС.

    По данным агентства, помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.

    Кроме того, Германия готовится передать украинцам две системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для системы IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных установок Panzerhaubitze 2000, свыше 120 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 9 инженерных танков DACHS и еще 40 разведывательных БПЛА.

    Ранее сообщалось, что Украина и Германия подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Ожидается, что Германия направит только в 2024 году на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд на поставки оружия Киеву.

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