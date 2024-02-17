Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
ПВО в Калужской области сбила четыре украинских беспилотника
ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Людиновском районе Калужской области
Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Людиновском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты четыре БПЛА», – приводит слова губернатора РИА «Новости».
Он отметил. что на месте работают операвтивные группы, которые сообщают об отсутствии пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области, по предварительным данным пострадавших нет.