Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Белгородской области
Система ПВО сбила два украинских БПЛА в Белгородской области, по предварительным данным пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО – сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава», – сообщил Гладков, передает ТАСС.
По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Следственный комитет России сообщил, что ведомство открыло уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ после того, как Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.