Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области

Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

Tекст: Ольга Никитина

Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

Поручение главы военного ведомства касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал», а также всего, что применяется для борьбы с БПЛА.

В среду Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

Министр отметил, что опыт применения комплексов вооружения, которые выпускает КБМ, подтвердил в ходе СВО заложенные в них тактико-технические характеристики, они позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

На прошлой неделе Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.