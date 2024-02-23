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    Байден по-своему выразил восхищение Путиным
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    Юрист предложил наказывать заведения, не пускающие людей в военной форме
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России
    США пригрозили главе ВТБ тюрьмой за нарушении антироссийских санкций
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы для самозащиты
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    23 февраля 2024, 04:59 • Новости дня

    Сообщения о «российском ЯО в космосе» застали врасплох власти США

    Появление информации о приписываемых России планах разместить ядерное оружие в космосе застало врасплох власти США

    Tекст: Антон Антонов

    Появление информации об угрозе размещения Россией ядерного оружия в космосе «застало врасплох» и американских чиновников, и представителей Конгресса США, сообщили источники в Белом доме.

    Указывается, что для обсуждения данного вопроса администрация США напрямую связывалась с Россией. В частности, один из задействованных каналов включал помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова, передает ТАСС.

    Также сообщается, что директор ЦРУ Уильям Бернс обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США пытались обсудить эту тему с Китаем, Индией и странам G7, чтобы эти государства также оказали влияние на Москву.

    Напомним, президент Владимир Путин заявлял ранее, что Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.


    22 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве

    Немецкий журналист Швунг: В Киеве царит паника из-за продвижения Российской армии

    Вернувшийся с Украины немецкий журналист рассказал о панике в Киеве
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве распространяется паника из-за успехов Российской армии на фронте и ее продвижения вперед, сообщил на канале Welt вернувшийся с Украины немецкий журналист Грегор Швунг.

    По его словам, на Украине уже понимают, что находятся в крайне трудной ситуации на фронте – в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, а русские оказывают давление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Швунг добавил, что украинцев очень волнует вопрос выделения Штатами нового пакета помощи Киеву, так как никто не представляет, что будет предпринято в случае отказа. В заключение журналист отметил, что у украинцев нет плана «Б», никто не знает, как все будет продолжаться.

    Ранее в Венгрии заявили, что никто в Европе не верит в победу Украины.

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    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    22 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Высказывания Джо Байдена, который разыгрывает из себя «голливудского ковбоя», в адрес президента России Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что хамские заявления из уст американского лидера вряд ли способны уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Однако это, по словам Пескова, является огромным позором для самих Штатов.

    «Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости» назвал хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес Путина старческим маразмом. Парламентарий отметил, что Байден «впадает в детство», мир кажется ему песочницей, играть в которой может только он сам. Шеремет считает, что капризного ребенка надо перевоспитывать», и выразил уверенность, что американский народ на предстоящих выборах не повторит своей ошибки.

    По его словам, Байден сродни голому королю, который живет в своем выдуманном и мрачном мире.

    Песков также называл резкие высказывания «недопустимой и непростительной» риторикой лидера страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, которая «уже была повержена».

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден некомпетентен и находится не в своем уме.

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    22 февраля 2024, 10:23 • Новости дня
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Только за прошлый 2023 год благодаря действию заключенного в 1956 году соглашения с правительством Британии о рыболовстве англичане выловили в Баренцевом море 566 тыс. тонн трески и пикши, а в ответ ввели против России 2 тыс. санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале отметил, что денонсация соглашения, которое было заключено в советский период и действовало 68 лет, – в российской практике редкий случай. Он напомнил, что этот договор позволял британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море: в территориальных водах СССР, а затем России. Взаимен наша страна ничего не получала, отметил Володин.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что Никита Хрущев, принимая такое решение в 1956 году, руководствовался точно не национальными интересами.

    Он отметил, что для британцев рыбные блюда являются любимыми, а блюда из трески и пикши – это 40% их «рыбного меню».

    «Вместе с этим объявляют нам почти 2 тыс. санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России. Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, – можем», – подчеркнул Володин.

    Он напомнил, что расторгнуть договор предложил президент Владимир Путин. И депутаты единогласно поддержали российского лидера.

    «Политика – это поступки и решения. С Горбачевым – потеряли страну, а с Путиным – ее обрели: Крым вернулся в Россию; защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства», – подчеркнул Володин.

    Теперь российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан.

    «А англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят», – заключил Володин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия лишает Британию национального символа.

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    22 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы

    Медведев: Украинцы и русские – не братские народы, а один народ

    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС, отметил, что о «братских народах» заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. «Это один народ», – повторил он.

    Он отметил, что есть языковые особенности. «Есть русский язык классический, есть южнорусский говор, есть малороссийский говор, включая суржик, которым пользуется значительная часть населения там, есть классический украинский язык», – сказал зампред Совбеза России.

    Это тем не менее не означает, что народы разные, подчеркнул Медведев. «Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события», – отметил Медведев.

    Он напомнил, что в какой-то момент истории Россия «была вынуждена прийти на помощь жителям этих малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей, поляков и прочих, заключить необходимые соглашения, которые позволили вот этой части России развиваться автономно, а не под пятой отдельных западных стран».

    Медведев отметил, что в состав Украины позднее были включены отдельные территории, которые не имеют прямого отношения к России. В этих регионах Западной Украины другие настроения, другие подходы, «они все время смотрели в определенном направлении», констатировал зампред Совбеза России.

    Россия, по его словам, всегда с уважением относилась к украинским классикам и историческим персонажам, кроме бандеровцев. «Я имею в виду и [Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, Лесю Украинку. Я уже не говорю про [Николая] Гоголя, который вообще является одним из выдающихся русских и украинских писателей», – отметил Медведев.

    Также Медведев отметил, что участь президента Украины Владимира Зеленского печальна, в истории он останется кровавым клоуном. «Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано», – отметил зампред Совбеза России.

    Кроме того, он заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине затем, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку вооруженным силам Украины.

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    22 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»

    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец убитого в Испании угнавшего в прошлом году российский военный вертолет летчика-перебежчика Максима Кузьминова полагает, что сына «убрали».

    По словам отца убитого, «предателей не уважает ни одна сторона конфликта –  ни враги, ни свои», передает RT.

    Он также отметил, что это был вопрос времени – рано или поздно такого человека «уберут».

    «Человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они, наверное, сами убрали его», – заявил отец Кузьминова, имея в виду украинские спецслужбы.

    Кроме того, отец убитого перебежчика предположил, что некую роль в поступке сына сыграл тот факт, что мать летчика «завербовали за границей».

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

    Коментарии (25)
    22 февраля 2024, 06:54 • Новости дня
    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках

    Российские войска уничтожили в Крынках прошедших подготовку в Италии и Британии украинских морпехов

    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из военнослужащих вооруженных сил Украины, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Великобритании, сообщил представитель силовых структур.

    Указывается, что в Крынках находились 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Представитель силовых структур сказал, что в них служили «очень подготовленные бойцы», они «были единственными бригадами морской пехоты», передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    22 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанская газета El Periodico опубликовала фотографию украинского паспорта, выданного российскому летчику-перебежчику Максиму Кузьминову.

    Отмечается, что фото Кузьминова есть на документе на имя 33-летнего Игоря Шевченко, передает Lenta.ru. Настоящий Шевченко состоял в ополчении ДНР, он умер в 2014-м году. Утверждается, что Кузьминов получил украинский паспорт 22 сентября, а в Испанию прибыл в октябре.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.

    Коментарии (18)
    22 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    Медведчук оценил возможность «буйного восстания» на Украине

    Медведчук: Военные на Украине могут устроить буйное восстание

    Медведчук оценил возможность «буйного восстания» на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Переворот на Украине возможен, только если от безысходности восстанут военнослужащие, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Медведчук заявил в интервью РИА «Новости», что если провести очередной Майдан, можно устроить «любой переворот». Однако если Майдан не поддерживается – а значит, не финансируется – Западом, то из этого ничего не выйдет.

    Потому, считает Медведчук, переворот на Украине сейчас возможен только в одном случае: если украинские военнослужащие восстанут от безысходности. Причем, по его мнению, это может быть «какое-то буйное восстание».

    Вместе с тем он отметил, что все активные действия по сопротивлению на Украине держатся под контролем внешнего управления.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой.

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    22 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    В Бундестаге проголосовали против передачи ракет Taurus Украине

    В Бундестаге проголосовали против резолюции с требованием поставить Украине ракеты Taurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

    Отмечается, что поддержали резолюцию 182 депутата, против выступили – 480, еще пять парламентариев воздержались. В документе звучит призыв к правительству ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы, передает ТАСС.

    В резолюции также говорится, что власти ФРГ должны «поддержать Украину незамедлительными поставками запрошенных и имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами и взять на себя в этом вопросе лидерство и координацию в Европе».

    Ранее вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения». Она призвала ЕС поставить на Украину обещанные боеприпасы, а Германию – крылатые ракеты Taurus.

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    22 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»

    Военный аналитик Онуфриенко: Выход войск России к Угледару с северо-востока создаст серьезную угрозу группировке ВСУ

    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    До сих пор российские войска пытались штурмовать Угледар с юга, с низин. Освобождение села Победа позволяет ВС РФ подойти к городу с северо-востока. Такое развитие событий создает реальную угрозу для группировки противника. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинская журналистка предрекла ВСУ «клещи» в Угледаре.

    «ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

    На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

    При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

    Онуфриенко ожидает, что украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – заключил аналитик.

    Ранее на Украине предрекли «клещи» в Угледаре. Своими опасениями поделилась украинский военкор Юлия Кириенко. По ее словам, находящиеся в городе бойцы ВСУ могут оказаться «в клещах». «Авдеевка – все. Курахово (город на подконтрольной Киеву части ДНР) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (ВС РФ) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар», – заявила журналистка.

    По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги «просели», поскольку соседние подразделения не смогли их удержать. Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить там как можно скорее вторую линию обороны.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что после Авдеевки ВС РФ могут совершить различные маневры, в том числе в направлении освобождения Угледара. По его словам, полное отсечение ВСУ от Донецка позволит покончить с обстрелами города.

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    22 февраля 2024, 15:56 • Новости дня
    На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей Solaris
    На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей Solaris
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания АГР запустила в России продажи автомобилей под брендом Solaris, их производство началось на заводе в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании.

    Отмечается, что производство четырех моделей Solaris началось в Санкт-Петербурге на ООО «Автомобильный завод «АГР», являющемся предприятием полного производственного цикла. Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HC, Solaris HS, Solaris KRS и Solaris KRX, передает ТАСС.

    Ранее бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-финанс», был переименован в «Автомобильный завод АГР».

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    23 февраля 2024, 01:35 • Новости дня
    США пригрозили главе ВТБ Костину тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
    США пригрозили главе ВТБ Костину тюрьмой за нарушение антироссийских санкций
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США предъявили обвинения главе банка ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам в нарушении санкций против России, сообщает агентство Reuters. Минюст США заявил, что по предъявленным обвинениям Костину грозят десятки лет тюремного заключения.

    Reuters ссылается на документ федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Позднее минюст США заявил, что «Костин остается на свободе, вероятно, в России». Ведомство подтвердило, что ему «предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью нарушения санкций, двум пунктам нарушения санкций». Как пояснил американский минюст, «по каждому из них предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы». При этом министерство напомнило о презумпции невиновности, действующей до приговора суда.

    Кроме того, Reuters сообщило, что американские власти арестовали двух человек якобы за содействие Костину в обходе санкций. Указывается, что речь идет о Вадиме Вольфсоне и Гэнноне Бонде, передает ТАСС.

    Напомним, глава ВТБ находится под американскими санкциями с 2018 года, кроме того он попал и в британский список санкций.

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    22 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения

    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву весь арсенал вооружений

    Украина призвала Запад отдать ей все вооружения
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал западные страны отдать Киеву все вооружение и технику.

    По его словам, техника уже не будет нужна Европе для следующего конфликта. В пример Данилов привел Данию, которая передала Киеву «всю артиллерию, потому что поняла», что конфликты «будут совсем другие, что это все станет металлоломом, который будет абсолютно не нужен», передает ТАСС.

    По словам Данилова, «Украина лучше понимает, как использовать эти вещи».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

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    22 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

    Кремль опубликовал видео полета Путина на Ту-160М

    Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М
    @ Дмитрий Азаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обнародованы кадры полета президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

    Видеозапись из кабины самолета появилась в Telegram-канале Кремля. На кадрах видно, что президент находится за штурвалом в авиашлеме и летном костюме, а рядом с ним – основной пилот, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова, чтобы совершить полет на Ту-160М. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.

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