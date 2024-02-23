Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Сообщения о «российском ЯО в космосе» застали врасплох власти США
Появление информации о приписываемых России планах разместить ядерное оружие в космосе застало врасплох власти США
Появление информации об угрозе размещения Россией ядерного оружия в космосе «застало врасплох» и американских чиновников, и представителей Конгресса США, сообщили источники в Белом доме.
Указывается, что для обсуждения данного вопроса администрация США напрямую связывалась с Россией. В частности, один из задействованных каналов включал помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова, передает ТАСС.
Также сообщается, что директор ЦРУ Уильям Бернс обратился на прошлой неделе к Сергею Нарышкину, главе Службы внешней разведки России, передает РИА «Новости».
Кроме того, США пытались обсудить эту тему с Китаем, Индией и странам G7, чтобы эти государства также оказали влияние на Москву.
Напомним, президент Владимир Путин заявлял ранее, что Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства, что Россия не размещает в космосе ядерное оружие.