Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.14 комментариев
ЕС решил снять санкции с сооснователя «Яндекса» Воложа
Reuters: ЕС снимет санкции с сооснователя «Яндекса» Воложа и бизнесмена Мндоянца
ЕС решил снять санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС, решение вступит в силу с 15 марта, когда действие черного списка против России будет официально продлено на 6 месяцев. В отношении этих трех фигурантов санкции продлены не будут, передает ТАСС.
Отмечается, что на отмену санкций против Воложа повлияла «смена его поведения». Ранее Волож официально просил власти ЕС исключить его из санкционных списков.
Напомним, Reuters сообщало, что ЕС решил не продлевать санкции, введенные в отношении предпринимателей Григория Березкина и Фархада Ахмедова, а также бывшего главы Ozon Александра Шульгина.