Сооснователь «Яндекса» Волож направил властям ЕС запрос о снятии с него санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила газета Financial Times, адвокаты бизнесмена обратились в органы ЕС с просьбой отменить санкционные меры в отношении Воложа через несколько дней после его заявления, в котором он осудил боевые действия на Украине, официальные лица Евросоюза пообещали рассмотреть запрос «в следующем месяце», передает РБК.

Издание отмечает, что перед чиновниками ЕС встает сложный вопрос о «путях к отступлению» для попавших под санкции россиян, высказавшихся против действий России на Украине.

Как сообщил источник FT, Волож хотел высказаться с самого начала СВО, но «чувствовал ответственность за своих людей» в России, а сейчас они все уехали, поэтому это произошло сейчас. Один из источников признал, что Волож очень переживает из-за санкций и за свою репутацию.

В СМИ ранее обратили внимание на самопрезентацию Воложа на его сайте, где он называет себя технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. Россия при этом не упоминается в качестве поля его деятельности, кроме упоминания об участии в создании российского ИТ-дистрибьютора CompTek.

Ранее Волож сообщил, что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, которые уехали из страны.

Напомним, Волож попал под санкции Евросоюза, после этого бизнесмен покинул совет директоров и пост гендиректора группы «Яндекс».