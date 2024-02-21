На выставке «Россия» рассказали о достижениях в транспортной отрасли

В частности, по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали более 119 тыс. километров дорог. При этом за это время создали крупные инфраструктурные объекты, важные для развития страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В первую очередь это мостовой переход через Керченский пролив, введенный в мае 2018 года. В 2019 году завершено строительство федеральной высокоскоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург», соединяющей два крупнейших мегаполиса России. Досрочно завершено строительство дороги М12 «Восток» от Москвы до Казани. Введены в эксплуатацию мостовые сооружения в различных регионах России: мосты через Волгу в Дубне и Волгограде, через реку Свияга в Татарстане, реку Зея в Амурской области и многое другое», – рассказал Савельев.

Говоря о развитии авиации, глава Минтранса отметил, что в 2023 году объем пассажирских перевозок превысил 105 млн человек, отрасль начинает постепенно восстанавливаться. России удалось сохранить авиапарк – 1290 воздушных судов. 1160 из них – пассажирские. В регионах строят и ремонтируют взлетно-посадочные полосы, что способствует развитию внутренних перелетов, подчеркнул Савельев

Железная дорога восстанавливает доковидные показатели – в 2018 году поезда перевезли 1,2 млрд пассажиров. Развивается пригородный железнодорожный транспорт. Кроме того, все большую роль начинает играть Восточный полигон. «По итогам 2023 года мы достигли проводной способности БАМа и Транссиба в размере 173 млн тонн. В текущем году мы выполним показатели – и будет 180 млн. В перспективе к 2032 году Восточный полигон сможет проводить 255 млн тонн в соответствии с решениями президента России Владимира Путина», – сказал Савельев.

За счет мер поддержки Минтранса регионы получили более 7,5 тыс. единиц общественного транспорта. В фокусе внимания ведомства – цифровизация. В частности, существующие системы – например, ГЛОНАСС и ФГИС «Такси» – делают транспорт более безопасным.

«Хочу поблагодарить всех причастных к работе транспортного комплекса – строителей, проектировщиков, водителей, машинистов, капитанов и пилотов, специалистов, задействованных в ремонте и обслуживании транспортной инфраструктуры, ее охране, гражданских служащих центрального аппарата транспортных ведомств, а также регионов и муниципалитетов, учителей и педагогов, которые воспитывают для нас новые кадры. Уверен, с новыми вызовами и задачами, которые будут стоять перед транспортной отраслью, мы справимся», – заключил Савельев.