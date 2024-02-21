В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.0 комментариев
Немцы Крыма предложили денонсировать договор с Германией от 1990 года
Парламентарий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года
Заключенный в 1990 году договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» («Договор два плюс четыре»), подписанный при объединении ГДР и ФРГ, следует денонсировать, поскольку он не исполняется, заявил глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.
Он выразил сожаление тем, что положения договора не были реализованы. «Родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что договором определялась основа для справедливого и надежного мира в Европе, страны условились установить доверительные отношения и не рассматривать друг друга как противников. Однако нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, заключил Гемпель.
Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в Германии преобладают нарративы холодной войны, немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году.