Парламентарий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Tекст: Ольга Никитина

Он выразил сожаление тем, что положения договора не были реализованы. «Родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что договором определялась основа для справедливого и надежного мира в Европе, страны условились установить доверительные отношения и не рассматривать друг друга как противников. Однако нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, заключил Гемпель.

Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в Германии преобладают нарративы холодной войны, немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году.