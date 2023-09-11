Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ

Германский политолог Рар: Немцы забыли, благодаря кому стало возможно объединение ГДР и ФРГ

Tекст: Алёна Задорожная

«Благодарность Германии к России за содействие объединению ФРГ и ГДР бесследно пропала. Исчезла и благодарность к Горбачеву и Ельцину за позитивную роль в этом процессе, в том числе за отвод советских войск», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Нынешнее поколение немцев считает, что признательность надо выражать лишь американцам за освобождение Германии от фашизма в 1945 году. Якобы Советский Союз был враждебной державой, которая 45 лет оккупировала Восточную Германию и построила Берлинскую стену. Это нарративы Холодной Войны, они прочно укоренились в сознании многих поколений западных элит», – указывает собеседник.

Именно этими тенденциями Рар объяснил крайне негативную риторику Германии в адрес России за проведение спецоперации. По словам политолога, немцы опасаются параллелей между объединением ФРГ и ГДР и «объединением российских земель», поскольку последнее происходит посредством вооруженного конфликта.

Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного также как Договор «Два плюс четыре». В 1990 году в Москве подписантами выступили ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Британия и США.

Документ включал в себя десять статей и, по сути, становился мирным договором между Германией и странами-победительницами во Второй мировой войне. После этого ФРГ и ГДР объединились в одно государство.

Также было принято решение о выводе советский войск с территории ГДР. При этом американцы свой военный контингент не выводили. Договор «Два плюс четыре» был причислен ЮНЕСКО к важнейшим документам человечества.