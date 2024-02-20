С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Блинкен призвал дипломатов США использовать «гендерно-нейтральные формулировки»
Блинкен призвал дипломатов США избегать «проблемных» терминов
Госсекретарь США Энтони Блинкен направил 5 февраля внутреннюю записку, в которой поручил сотрудникам Госдепартамента воздерживаться от использования гендерных терминов, таких как «мать», «отец» и «рабочая сила», сообщает издание National Review.
В записке Блинкен утверждает, что пол является социальной конструкцией и гендерная идентичность человека «может совпадать, а может и не совпадать с полом, присвоенным при рождении». Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», пишет «Российская газета».
По словам главы Госдепартамента, следует избегать таких широко используемых терминов, как «рабочая сила», «вы, ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена» и заменять их. Вместо этого надо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или «партнер».
Ранее сообщалось, что британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.