В Музее Победы в Москве открылся фотопроект «Защитники»

«Ничего подобного до сих пор не было. Я горд нашими фотокорреспондентами, которым удалось передать эти взгляды, на которые сейчас можно опираться всем», – отметил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, говорится в Telegram-канале.

Автор фотографий – специальный фотокорреспондент РИА «Новости» Алексей Майшев. Он рассказал о том, как непросто создавался этот проект. «Люди занятые, воюют, там все-таки фронт, и их выдернуть, чтобы они пофотографировались – надо время, и они заняты, они воюют. Если получалось, люди приезжали, чуть-чуть снимались и уезжали, говорили «спасибо, хоть чуть-чуть с гражданскими пообщались», – рассказал Майшев.

Так, например, один из героев выставки – Владимир Полуполтинных (позывной «Полтинник»), полковник, командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. С 2014 года служит в составе отряда народного ополчения. Первый Герой ЛНР. Среди работ – портрет полковника Алексея Быстрика, который служит в зоне СВО с первых дней спецоперации, иеромонахя Макария (Смочука), внесшего огромный вклад в укрепление морального духа и стойкости бойцов диверсионно-разведывательного батальона «Енисей» и многих других.

На мероприятии присутствовали некоторые из героев фотовыставки. Среди них – командир диверсионно-разведывательного казачьего батальона «Енисей» Николай Карпов (позывной – «Амиго»). «Это моя шестая война, начиная с Афганистана. Конечно, то, что моя фотография представлена на выставке именно в Музее Победы, – мне сложно описать словами», – сказал он.

В рамках открытия выставки состоялось награждение победителей Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны», который Музей Победы провел совместно с Министерством обороны Российской Федерации, центром военно-спортивной подготовки «ВОИН», движением «ЮНАРМИЯ», «Волонтерами Победы» и «Аргументами Недели».

«Ключевой темой конкурса в этому году стала специальная военная операция. Поэтому мы решили объединить подведение итогов конкурса и открытие фотовыставки «Защитники», – пояснил заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин. Лучшие работы конкурса стали поздравительными открытками на 23 февраля. В завершение мероприятия гости Музея Победы подписали их для бойцов.

Ранее в Якутске прошел крупнейший на Дальнем Востоке молодежных фестивалей «МУУС УСТАР», который собрал более 2 тыс. участников из всех районов республики.