С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).0 комментариев
В Белоруссии обвинили Запад в проведении терактов в России
КГБ Белоруссии: Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов на территории России
Спецслужбы западных стран непосредственно участвуют в осуществлении террористических и диверсионных актах на территории России, заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, выступая на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
По его словам, оборонные ведомства и спецслужбы США, Британии, Польши, Франции и других стран не только занимаются поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвуют в планировании и проведении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Белоруссию, передает ТАСС.
Ранее в феврале в приграничном с Украиной районе Белоруссии ввели контртеррористический режим.