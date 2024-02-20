Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Полиция нашла пакет с наркотиками у актера из фильма «Громовы»
Полиция нашла пакет с наркотиками у актера из фильма «Громовы» Прокопьева
Сыгравшего в сериалах «Громовы» и «Сын отца народов» актера Василия Прокопьева остановили на Белорусском вокзале, при нем был пакет с синтетическими наркотиками, сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник ТАСС сообщил, что Прокопьев был остановлен в состоянии опьянения на станции Москва – Белорусская. У него был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 грамма, экспертиза установила, что это было производное мефедрона.
Василий Прокопьев снимался в сериалах «Громовы», «Сын отца народов», играл в фильмах «Отец», «Кружовник».
Ранее с наркотиками был задержан актер из фильма «Триггер» Анатолий Руденко.