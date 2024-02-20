Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Шольц признал серьезные последствия конфликта на Украине для Германии
Шольц: Последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии
Последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии, поскольку она не была готова к этой ситуации, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции Федерального объединения работодателей Германии (BDA).
При этом Шольц добавил, что правительство ФРГ быстро приняло меры для выправления ситуации, в частности «за рекордное время» были построены терминалы по приему СПГ, передает ТАСС.
Напомним, меньше чем за два года европейцы потратили на газ 300 млрд евро, тогда как раньше они столько тратили за девять лет и за большие объемы.